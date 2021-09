OnePlus: nuova modalità fotografica XPan

OnePlus, marchio tecnologico globale, lancia la nuova modalità fotografica XPan sui suoi ultimi flagship, OnePlus 9 e 9 Pro. Scopriamone tutti i dettagli

Sviluppata in collaborazione con il suo partner strategico per le fotocamere, Hasselblad, la nuova modalità fotografica XPan lanciata sui OnePlus 9 e 9 Pro permetterà di ricreare con lo smartphone l’esperienza originale della storica macchinetta Hasselblad XPan. Quest’ultima offriva l’esclusività di un formato 35mm con la possibilità di passare rapidamente al formato panoramico completo senza dover cambiare la pellicola. Con un campo visivo unico, le foto scattate con questa nuova funzione darà agli utenti nuove prospettive e modalità di narrazione.

Hsiaohua Cheng, responsabile della Imaging di OnePlus, ha dichiarato, “Grazie alla collaborazione con Hasselbald e alla modalità XPan, gli utenti OnePlus potranno vivere sul loro smartphone la leggendaria esperienza Hasselbald, visualizzando l’anteprima della fotografia nel formato 65:24 prima di scattare foto ampie, panoramiche in 30mm e 45mm. L’utilizzo della modalità XPan su OnePlus 9 e 9 Pro consentirà ai nostri utenti di vedere il mondo che li circonda attraverso un unico obiettivo e siamo molto entusiasti di scoprire come questo formato verrà utilizzato dai nostri utenti e dai fotografi di tutto il mondo.”

XPan: caratteristiche principali

Con le sue due lunghezze focali di 30mm e 45mm, gli appassionati potranno scattare foto panoramiche con un’anteprima di visualizzazione direttamente dall’app fotocamera di OnePlus. Le immagini catturate vengono elaborate dalla fotocamera principale da 48MP e dall’obiettivo grandangolare da 50MP, invece della modalità predefinita da 12MP. Il risultato è uno scatto con una risoluzione di oltre 20MP. Le immagini in XPan presentano una risoluzione di 7552 × 2798p su 30mm e di 7872 × 2916p su 45mm ed hanno un rapporto di visualizzazione in 65:24, proprio come la fotocamera a cui si ispira.

Sono state implementate anche due opzioni per simulare l’effetto tradizionale della pellicola: una modalità a colori ed una in bianco e nero. Gli utenti potranno passare da una opzione all’altra in base alle proprie esigenze. Ancora, una volta impostato il tempo di esposizione, l’immagine scattata apparirà inizialmente come una pellicola in negativo per poi svilupparsi nell’immagine da salvare sul telefono. Questo per richiamare il meccanismo della tradizionale macchina da presa e rendere omaggio al rituale dello sviluppo della pellicola fotografica.

