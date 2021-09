OnePlus Nord Successo: le caratteristiche fondamentali

OnePlus ci mostra come gli ultimi due Nord abbiano raggiunto un clamoroso successo in poco tempo. Scopriamo assieme i loro segreti

OnePlus ha recentemente ampliato la propria linea di prodotti Nord con due nuovi dispositivi, OnePlus Nord CE e OnePlus Nord 2, elementi fondamentali nella strategia aziendale per rendere l’esperienza OnePlus più accessibile agli utenti offrendo prodotti in tutte le fasce di prezzo. OnePlus Nord 2 5G è uno smartphone completo a 360 gradi, dotato di diverse funzionalità di punta e che trionfa sui prodotti di fascia media sotto quasi tutti i punti di vista: il flagship killer del 2021. OnePlus Nord CE 5G, il killer di fascia media, offre un l’esperienza OnePlus veloce e fluida a un prezzo estremamente accessibile.

OnePlus Nord Successo: i punti di forza

Entrambi i dispositivi offrono una grande esperienza, in pieno stile OnePlus: il loro obiettivo è rivoluzionare la mediocrità che troppo spesso caratterizza il settore degli smartphone di fascia media, presentando entrambi alcune caratteristiche chiave che li distinguono dalla concorrenza nella stessa fascia di prezzo. Ecco le “armi letali” che rendono OnePlus Nord CE e OnePlus Nord 2 dei veri e propri smartphone killer:

Killer della ricarica lenta : Gli utenti non dovranno preoccuparsi della durata della batteria del proprio smartphone, poiché entrambi i dispositivi sono dotati della tecnologia warp charging di OnePlus. OnePlus Nord 2 , dotato di un sistema di batteria a doppia cella da 4500mAh, con solo una veloce ricarica mattutina si ricarica dallo 0 al 100% in meno di 35 minuti . Nord 2 si adatta anche per ridurre il tempo trascorso al 100% durante la ricarica, così da mantenere la batteria in buona salute durante la ricarica notturna. OnePlus Nord CE è dotato di una grande batteria da 4.500mAh e, con la tecnologia di ricarica Warp Charge 30T Plus migliorata, la batteria si carica alla stessa velocità del Nord originale, da 0 a 70% in appena mezz’ora .

Per gli utenti che stanno valutando l’acquisto di questi dispositivi killer, OnePlus offre grandi offerte durante il mese di settembre. Queste includono uno sconto di 30€ offerto su OnePlus Nord CE 5G esclusivamente su oneplus.com dal 20 al 26 settembre 2021. Inoltre, con i Saldi Autunnali disponibili su oneplus.com fino alla fine di settembre, con l’acquisto di OnePlus Nord CE 5G, i consumatori ottengono uno sconto del 90% su OnePlus Handy Fanny Pack, uno sconto dell’83% su OnePlus Buds Z e uno sconto del 20% su OnePlus Nord CE 5G “keep it safe bundle“.

Inoltre, i consumatori che acquistano OnePlus Nord 2 5G su oneplus.com possono anche accedere ad uno sconto del 50% su OnePlus Buds Z, del 40% su OnePlus Buds e del 20% su OnePlus Nord 2 5G “keep it safe bundle“.

Cosa ne pensate degli smartphone OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.