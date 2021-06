OnePlus Nord CE 5G è arrivato: prezzi e date di lancio

Il nuovo OnePlus Nord CE 5G è finalmente disponibile, con caratteristiche e prezzi. Vediamo assieme le date e i prezzi dell’ultimo device

OnePlus, società globale di tecnologia mobile ha presentato l’ultima novità che sia aggiunge alla linea di prodotti OnePlus Nord: OnePlus Nord CE 5G (Core Edition). Il nuovo smartphone del portafoglio di devices Nord è costruito sugli aspetti fondamentali dell’esperienza Nord, offrendo grandi funzionalità a un prezzo ancora più accessibile, il tutto racchiuso in un design elegante.

OnePlus Nord CE 5G combina alcune delle migliori caratteristiche hardware , tra cui un versatile sistema a tripla fotocamera da 64MP, il display fluido AMOLED da 90Hz, il potente processore Snapdragon 750G 5G e WarpCharge 30T Plus migliorato, insieme al veloce e fluido OxygenOS 11, per offrire una fantastica user-experience, ogni giorno.

“OnePlus Nord CE 5G è un ulteriore passo verso l’obiettivo di condividere con il mondo una grande tecnologia. Lo spirito Never Settle ci spinge a garantire un’esperienza superiore alla media su qualsiasi livello di prezzo. Nord CE è l’ultima aggiunta alla linea di prodotti OnePlus Nord, che offre una fantastica esperienza quotidiana mantenendo quella riconoscibile qualità in stile OnePlus che gli utenti hanno imparato ad amare”

— ha affermato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus.

Esperienza veloce e fluida

OnePlus Nord CE 5G è dotato di una potente batteria da 4.500mAh, ma con la tecnologia di ricarica Warp Charge 30T Plus migliorata, la batteria si carica alla stessa velocità del Nord originale: da 0% a 70% in appena mezz’ora. Come tutti i dispositivi OnePlus, anche Nord CE si adatta per ridurre il tempo necessario per arrivare a piena carica, così da mantenere la batteria in buona salute durante le ricariche notturne.

Nord CE è alimentato da un Qualcomm Snapdragon 750G 5G, che offre un incremento del 20% della CPU e del 10% della GPU rispetto al suo predecessore, grazie alla CPU Kryo 570 e alla GPU Adreno 619. L’avanzato motore AI offre inoltre agli utenti un’esperienza incredibilmente fluida e intuitiva, dai giochi avanzati alla chat vocale migliorata.

Nord CE sarà disponibile con OxygenOS 11 preinstallato, il software OnePlus più veloce e reattivo. OxygenOS 11 offre miglioramenti significativi alle amate funzionalità come Dark Mode, Zen Mode e un nuovo Always On Display (AOD). Inoltre, OOS 11 è stato ottimizzato per le operazioni con una sola mano, grazie ai controlli touch riposizionati e a un design semplice ma audace.

OnePlus Nord CE 5G: Powerful Essentials

Nord CE sfoggia una potente configurazione a tripla fotocamera posteriore, con una fotocamera principale da 64MP con un’ampia apertura f/1,79 che cattura immagini nitide ad alta risoluzione, precisione nei dettagli in condizioni di illuminazione intensa e un obiettivo ultra grandangolare da 119°, per una maggiore versatilità. Sulla parte anteriore, Nord CE dispone di una fotocamera da 16MP per catturare fantastici selfie.

Come tutti i modelli di punta di OnePlus, Nord CE è dotato di Nightscape per una migliore esperienza fotografica in condizioni di scarsa illuminazione. Questa funzione indispensabile per le riprese notturne consente di scattare fino a otto foto a diverse esposizioni, e le unisce senza sforzo per produrre foto più chiare, luminose e drammatiche.

Nord CE sfoggia anche un display AMOLED da 6,43″ a 90Hz che rende l’esperienza incredibilmente fluida e reattiva. HDR10+ offre colori vividi per garantire un’immersione visiva coinvolgente e piacevole.

Tutto il resto: quello che gli utenti amano di OnePlus

Con 7,9mm di spessore e 170g di peso, Nord CE 5G è il dispositivo OnePlus più sottile dal OnePlus 6T. Ma tagliare non significa sottrarre: sono state aggiunte funzionalità extra al Nord CE, come il jack per cuffie da 3,5mm. Nord CE è disponibile in tre colorazioni: Charcoal Ink, Silver Ray e Blue Void. Quest’ultimo presenta una finitura opaca resistente alle impronte digitali, che rivela una sfumatura fresca da ogni angolazione.

Come tutti i dispositivi OnePlus Flagship, Nord CE riceverà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza per mantenere il telefono fluido nel tempo.

Prova il OnePlus Nord CE 5G in AR

Oltre a creare fantastici dispositivi, OnePlus si impegna anche a offrire esperienze fresche ed entusiasmanti alla propria community, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie negli eventi. Nel 2020, OnePlus ha organizzato il primo lancio di un prodotto AR al mondo per presentare il OnePlus Nord, consentendo agli utenti di partecipare all’evento dalla sicurezza delle proprie case. OnePlus sta continuando a esplorare le integrazioni AR con OnePlus Nord CE 5G, consentendo agli utenti di scoprire il nuovissimo Nord CE attraverso un’esperienza web-AR.

Gli utenti saranno in grado di avvicinarsi e conoscere personalmente le tre straordinarie colorazioni di Nord CE, insieme alla migliorata Warp Charge 30T Plus e alla sua velocità di ricarica fulminea. Inoltre, l’esperienza presenta una sfida Code Breaker, in cui gli utenti hanno la possibilità di vincere un dispositivo Nord CE se riescono a decifrare correttamente il passcode del dispositivo virtuale. Maggiori dettagli possono essere trovati al seguente sito.

Gli utenti potranno partecipare all’esperienza AR dal 10 al 30 giugno. L’esperienza AR può essere attivata visitando la seguente pagina. Resta sintonizzato sull’account Instagram di OnePlus Nord (@oneplus.nord) e nord-ar.oneplus.com per ulteriori aggiornamenti.

OnePlus Nord CE 5G prezzi: prezzi e disponibilità

La community di OnePlus avrà l’esclusiva opportunità di ottenere l’accesso anticipato a OnePlus Nord CE 5G tramite Core Sales su OnePlus.com, a partire dal 10 giugno alle 16:25 fino alle 1:00 del 12 giugno 2021. I membri della community di OnePlus dovranno visitare il link alla pagina del prodotto di OnePlus Nord CE 5G per effettuare gli ordini. Tutti i membri della community che acquisteranno OnePlus Nord CE 5G durante il periodo di Core Sales saranno i primi a ricevere il nuovo dispositivo con consegna anticipata del a partire dal 14 giugno.

I preordini inizieranno invece sul sito OnePlus dal 12 giugno alle 11:00. Su Amazon invece i preordini per OnePlus Nord CE 5G inizieranno il 10 giugno alle 16:45.

OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink) Punta Alla Perfezione con Nord CE di Tripla fotocamera - 64MP Fotocamera principale con Il rilevamento della scena con intelligenza artificiale e Nightscape, 119° Fotocamera con ultra grandangolo e 2MP Obiettivo mono

OnePlus Nord CE 5G sarà disponibile per la vendita in Europa, su OnePlus.com e Amazon.it a partire dal 21 giugno 2021. Sarà disponibile nella versione 6GB+128GB nel colore Charcoal Ink al prezzo di 299€ e nella versione 8GB + 128GB nelle colorazioni Blue Void e Charcoal Ink a prezzo di 329€. Il taglio 12GB+256GB acquistabile anche nella colorazione Silver Ray al prezzo di 399€ .

Che ve ne pare del nuovo dispositivo OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.