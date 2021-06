OnePlus Nord CE 5G: il nuovo device di casa OnePlus

Il nuovo OnePlus Nord CE 5G è stato finalmente annunciato, con disponibilità limitata per la OnePlus Community. Vediamo assieme di cosa si tratta

OnePlus Nord CE 5G, l’ultimo arrivato della linea Nord di OnePlus, sarà disponibile già prima della sua uscita ufficiale, esclusivamente per la community OnePlus tramite i Core Sales al seguente link. I Core Sales a tempo limitato si apriranno il 10 giugno alle 17:15, subito dopo l’evento di lancio, e si concluderanno alle 1:00 del 12 giugno 2021. I membri della community di OnePlus dovranno visitare il link alla pagina del prodotto di OnePlus Nord CE 5G per effettuare gli ordini. Tutti i membri della community che acquisteranno OnePlus Nord CE 5G durante il periodo di Core Sales saranno i primi a ricevere la consegna anticipata del nuovo dispositivo, a partire dal 14 giugno.

OnePlus Nord CE 5G: i Core Sales

I Core Sales saranno accessibili per la community di OnePlus in tutta Europa. In linea con l’idea di accessibilità che vive nel OnePlus Nord Core Edition 5G, i Core Sales sono la conferma che OnePlus si impegna da sempre per avere un rapporto costante con la propria community.

Questa iniziativa è in linea con la tradizione di OnePlus di organizzare eventi pop-up, come l’opportunità per la community di essere la prima a mettere le mani sugli ultimi dispositivi. Nel corso degli anni, migliaia di membri della community di OnePlus in tutto il mondo hanno fatto la fila per ore, solo per essere i primi ad aggiudicarsi sull’ultima uscita OnePlus. Considerando le indicazioni per contenere la pandemia, OnePlus ha organizzato questa speciale iniziativa online “Core Sales” per dare alla sua community l’opportunità di essere la prima a ricevere OnePlus Nord CE 5G, che arriverà sul mercato tra pochissimi giorni.

Come suggerisce il nome, questo è un prodotto che mira davvero a offrire un’esperienza fantastica.

OnePlus ha mantenuto la vera essenza di Nord, selezionando gli elementi principali e aggiungendo un paio di funzionalità extra per offrire uno smartphone che sia al di sopra delle aspettative. È ricco di prestanti funzionalità, come la tripla fotocamera da 64MP, capace di scattare foto chiare e nitide che valorizzano i dettagli, e la tecnologia 5G, che garantisce un dispositivo eccezionale oggi e fantastico in futuro. In effetti, questo dispositivo sarà una delle opzioni 5G più convenienti disponibili da OnePlus. Inoltre è il dispositivo più sottile dai tempi di OnePlus 6T e viene fornito con un jack per cuffie da 3,5mm, per aggiungere un tocco in più all’intera esperienza utente.

OnePlus Nord CE 5G sarà presentato in Europa il 14 giugno. Per guardare l’evento di lancio, accedi a Launch Event Livestream Channel alle 16:00.

Che ve ne pare del nuovo dispositivo OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.