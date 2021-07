OnePlus Nord 2 5G: presentazione ufficiale a luglio

A luglio verrà presentato l’ultimo smartphone di casa OnePlus, il Nord 2 5G. Vediamo assieme la data di presentazione ufficiale

Il 2020 è stato un anno importante per OnePlus. L’anno scorso, si è ampliata la famiglia OnePlus con l’introduzione di OnePlus Nord, una linea di smartphone più accessibile che ha riaffermato la missione di condividere la grande tecnologia con il mondo. Grazie alla fedele community e ai nuovi utenti, OnePlus Nord è stato uno dei migliori prodotti di successo di sempre. In Europa e in India, Nord ha ottenuto i migliori primi giorni di vendite nella storia di OnePlus ed è stato il prodotto più preordinato di sempre su Amazon India.

OnePlus Nord 2 5G: l’obiettivo

Le vendite da record non erano l’obiettivo. L’obiettivo era, ed è sempre, quello di rendere più accessibile la grande tecnologia. Ecco perché sono in arrivo più prodotti della linea OnePlus Nord: la serie N per il Nord America e il recente Nord CE in Europa e India. La serie N è tra gli smartphone 5G più convenienti del Nord America e OnePlus Nord CE 5G è stato lo smartphone più venduto il giorno del lancio su Amazon.in.

Lo spirito “Never Settle” riguarda la costante ricerca della perfezione. Il primo OnePlus Nord è stato un prodotto fantastico, ma nell’anno in cui è stato lanciato, sono stati esaminati tutti i commenti e a lavorare su modi per migliorare l’esperienza dell’utente per il prossimo dispositivo OnePlus Nord. OnePlus Nord 2 5G è un aggiornamento completo del primo OnePlus Nord, dalla fotocamera alle prestazioni alla ricarica, oltre al nuovo SoC Dimensity 1200-AI incentrato sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo OnePlus Nord 2 5G verrà presentato il 22 luglio, per l’Europa e l’India.

Assisterete alla presentazione del nuovo smartphone OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.