OnePlus MediaTek: il nuovo Nord 2 5G con SoC per l’IA

OnePlus e MediaTek si uniscono per portare su OnePlus Nord 2 5G il nuovo SoC Dimensity 1200-AI, incentrato sull’intelligenza artificiale. Vediamo il tutto

Oggi, la società globale di tecnologia mobile OnePlus ha annunciato che il nuovo OnePlus Nord 2 5G integrerà il chipset di punta di MediaTek. OnePlus ha lavorato a stretto contatto con MediaTek per migliorare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale del Dimensity 1200. Il lavoro di squadra sull’intelligenza artificiale fatto sulla “Dimensity Open Resource Architecture” offre a OnePlus Nord 2 5G una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente attraverso diversi punti di contatto. Per sottolineare le nuove capacità AI del chipset, OnePlus e MediaTek hanno scelto il nome Dimensity 1200-AI per distinguerlo dallo standard Dimensity 1200.

OnePlus MediaTek: le parole delle aziende

“In OnePlus, ci impegniamo a condividere con il mondo la migliore tecnologia e la linea OnePlus Nord ribadisce questa missione anche in una categoria di prezzo più accessibile. Un’esperienza smartphone fluida e veloce è parte integrante di ciò che rende unica OnePlus e siamo sempre alla ricerca di nuove strade e nuove tecnologie che ci permettano di offrire questa esperienza a quanti più utenti possibile.”

— ha affermato Pete Lau, fondatore di OnePlus.

“Il Dimensity 1200-AI è il primo risultato dell’iniziativa Dimensity Open Resource Architecture di MediaTek, che ottimizza il potente chipset Dimensity 1200 5G per offrire un’esperienza personalizzata agli utenti OnePlus. Dal momento in cui l’intelligenza artificiale sta rimodellando il futuro della tecnologia dei chipset, questa iniziativa offre ad aziende come OnePlus l’accesso alle ultime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, favorendo l’opportunità di innovarsi in modi nuovi ed entusiasmanti.”

— ha affermato il Dr. JC Hsu, Corporate VP e GM della Wireless Communications Business Unit di MediaTek.

L’imminente aggiunta alla linea OnePlus Nord, OnePlus Nord 2 5G, avrà a bordo numerose novità, possibili proprio grazie all’intelligenza artificiale: fotografia assistita dall’AI per scattare immagini eccezionali, miglioramenti del display per un’esperienza utente di prim’ordine, tempi di risposta migliori per giochi più veloci e fluidi e altro ancora.

Comparto fotografico potenziato con IA

La tecnologia di imaging AI consente di fruire di un’esperienza fotografica più intelligente e reattiva, con risultati nettamente migliori.

Per le immagini statiche, AI Photo Enhancement è in grado di riconoscere fino a 22 diversi scenari fotografici e regola automaticamente i toni di colore e il contrasto per garantire una foto ottimizzata alla massima qualità, anche di notte e in altri ambienti con scarsa illuminazione.

Per i video, la funzione AI Video Enhancement permette di aggiungere in tempo reale effetti HDR live durante la registrazione. Il chipset personalizzato dall’intelligenza artificiale utilizza la tecnologia DOL-HDR per migliorare la qualità dell’immagine, la regolazione durante la registrazione dal vivo e per perfezionare la gamma-colore e la precisione dei colori dei video. Tutto ciò si traduce in un migliore dettaglio delle ombre, nella regolazione delle luci troppo accese e in una maggiore gamma dinamica.

OnePlus MediaTek: display magnifici con l’intelligenza artificiale

Le esperienze visive sono più dinamiche e intuitive grazie ad una profonda integrazione delle tecnologie AI all’interno del display.

Tra i principali miglioramenti, c’è la tecnologia AI Color Boost, che utilizza le capacità di contestualizzazione della AI per convertire automaticamente la gamma dinamica standard in una gamma dinamica elevata. AI Resolution Boost migliora automaticamente la risoluzione video alla risoluzione HD sulle app di social media più popolari. Inoltre, lo Smart Ambient Display utilizza l’intelligenza artificiale per controllare dinamicamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione e ai contenuti visualizzati sullo schermo, garantendo sempre un’esperienza di visione intuitiva e confortevole.

Videogiochi e altro ancora

Oltre alla fotocamera e alle tecnologie di visualizzazione migliorate, il flagship MediaTek Dimensity 1200-AI offre anche un’esperienza di gioco di livello superiore. Gli utenti potranno giocare titoli come Brawl Stars, ad un’alta frequenza di frame rate e godere della bassa latenza del dispositivo, di una migliore gestione del calore e un consumo energetico efficiente per giocare più a lungo.

Cosa ve ne pare dell’iniziativa di OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.