OnePlus Buds Pro: True Wireless premium con ANC

OnePlus entra nella fascia premium del mercato degli auricolari con le nuove OnePlus Buds Pro, parola d’ordine: ANC

Oggi OnePlus ha presentato ufficialmente OnePlus Buds Pro, i suoi primi auricolari intelligenti con cancellazione del rumore adattiva (ANC). La nuova soluzione true wireless firmata OnePlus è dotata di una tecnologia intelligente leader nel settore della riduzione del rumore, di una migliore qualità delle chiamate, di prestazioni della batteria estese e di un suono personalizzabile per creare un’esperienza audio premium e davvero coinvolgente.

Dopo il rilascio della prima smart TV nel 2019, OnePlus ha progressivamente ampliato il proprio ecosistema di prodotti, con dispositivi intelligenti sempre più interconnessi. Il fondatore di OnePlus, Pete Lau, ha dichiarato:

OnePlus si è sempre impegnata a fornire la migliore tecnologia ed esperienza utente possibile. Abbiamo sfidato l’industria degli smartphone con i nostri device premium e ora stiamo applicando il nostro approccio Never Settle all’audio portatile con OnePlus Buds Pro. Questo è il nostro prossimo passo per la creazione di un’esperienza veramente immersiva per i nostri utenti.

Qualità sonora ad altissimi livelli

OnePlus Buds Pro sono dotate di un sistema ANC intelligente che elimina proattivamente ed in tempo reale le frequenze sonore indesiderate, come il rumore ambientale o le chiacchiere, regolando di conseguenza il livello di cancellazione del rumore per mantenere gli utenti immersi nell’ascolto e non distratti dalla loro musica. Ogni auricolare è dotato di una configurazione a tre microfoni che filtra attivamente i livelli di rumore fino a 40 dB, se necessario, al fine di offrire un’esperienza di ascolto molto più confortevole e calibrabile rispetto ai sistemi ANC convenzionali con livelli fissi di cancellazione del rumore. Potenziato con algoritmi avanzati di riduzione del rumore e un design meccanico che riduce il suono del vento, OnePlus Buds Pro garantiscono chiamate sempre cristalline anche in ambienti rumorosi.

Gli auricolari true wireless sono dotati di OnePlus Audio ID, un profilo audio accuratamente calibrato per soddisfare le preferenze sonore specifiche dell’utente. Abbinato a due driver dinamici grandi 11 mm e al supporto Dolby Atmos, OnePlus Buds Pro danno vita alla musica con alti potenti, bassi da batticuore e voci cristalline.

Oltre a un suono straordinario, liberano l’utente da qualsiasi preoccupazione offrendo una durata della batteria fino a 38 ore insieme alla custodia a piena carica e 10 ore con una breve ricarica di 10 minuti. Gli auricolari supportano anche la ricarica rapida Warp Charge di OnePlus, così come i caricabatterie wireless certificati Qi di terze parti: in questi modo resterete sempre connessi con la vostra musica. Oltre ad un design ergonomico che le rende leggere da indossare ma aderenti nello spostamento, gli auricolaritrue wireless offrono anche supporto Bluetooth 5.2 e latenza fino a 94 ms con la modalità Pro Gaming attivata.

OnePlus Buds Pro: prezzo e disponibilità

Al prezzo di 149 euro, OnePlus Buds Pro saranno disponibili per il preordine su oneplus.com dal 18 agosto al 24 agosto. Dal 25 agosto saranno invece disponibili per l’acquisto sul sito dell’azienda e su Amazon.