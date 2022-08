Nuovo Nokia T10: il tablet perfetto per un’estate senza pensieri!

Con l’imminente inizio delle vacanze estive in famiglia perché non prendere in considerazione di portare con sé il nuovo tablet Nokia T10? È il compagno perfetto per intrattenere i bambini e godersi un viaggio in tranquillità.

T10 è il nuovo tablet di casa Nokia (qui per maggiori informazioni sull’azienda). Il display da 8″ lo rende più piccolo, leggero e facile da tenere in mano, ma soprattutto comodo da trasportare ovunque si è diretti. Le dimensioni ridotte e la portabilità lo rendono ideale anche per leggere gli e-book preferiti.

Dettagli del nuovo Nokia T10

Quando i bambini interagiscono con la tecnologia, i piccoli incidenti sono dietro l’angolo; quindi, è utile dotarli di un dispositivo in grado di resistere agli urti. La nano texture del Nokia T10 nasconde i graffi, mentre il resistente design unibody con cornice 3D protegge lo schermo. Tra gli accessori del Nokia T10 c’è poi la coloratissima Nokia Flip Cover, una protezione aggiuntiva in caso di caduta.

Google Kids Space offre interessanti app di tipo education per rinfrescare la memoria dei bimbi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Qualunque siano le modalità di viaggio, è possibile scaricare film e programmi televisivi da guardare in auto, treno o aereo tramite l’app Google Entertainment Space, un’unica casa per tutti i contenuti preferiti dai più piccoli.

Non solo vacanze

E, una volta terminate le vacanze, il Nokia T10 può essere un fedele compagno di ogni studente per il prossimo anno scolastico. Con una tastiera wireless facilmente trasportabile e staccabile, rappresenta un’ottima scelta per i teenager che hanno bisogno di un dispositivo per studiare e divertirsi allo stesso tempo. Il formato da 8″ consente di infilarlo facilmente nello zaino. Infine, i ragazzi possono lavorare, imparare e giocare in tutta tranquillità: il Nokia T10 dispone di aggiornamenti di sicurezza mensili per proteggere il dispositivo e i dati personali al suo interno.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo tablet Nokia T10 ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).