Nuovo iPad mini: annunciato ufficialmente

L’azienda di Cupertino ha mostrato oggi il nuovo iPad mini, dispositivo giunto ormai alla sesta generazione equipaggiato con un SoC A15 Bionic ed un display Liquid Retina da 8,3″. Scopriamone tutti i dettagli

Presentato una manciata di ore fa durante il California streaming, la multinazionale statunitense ha mostrato al pubblico il nuovo iPad mini, tablet dal design compatto e montante il potentissimo chip A15 Bionic (lo stesso presente sui nuovi iPhone 13 Pro) in grado di fornire performance eccelse oltre che la compatibilità con le reti 5G e Wi-Fi 6. Infatti il nuovo dispositivo Apple sarà disponibile sia in versione Wi-Fi che con l’integrazione del modem 5G per assicurare la più alta velocità di navigazione web fuori casa. È interessante poi notare come l’azienda abbia rinnovato il design del suo dispositivo, adesso avente bordi piatti e delle cornici intorno allo schermo sensibilmente ridotte rispetto al passato.

iPad mini 6° generazione: scheda tecnica

Il nuovo iPad mini sarà equipaggiato con:

Display: Liquid Retina Multi‑Touch retroilluminato LED da 8,3″ (2266x1488p) con tecnologia IPS, 326ppi, True Tone, luminosità 500nit, rivestimento oleorepellente a prova di impronte e compatibilità con con Apple Pencil (seconda generazione) ;

; CPU: SoC A15 Bionic con architettura a 64 bit, Neural Engine ;

con architettura a ; ROM: 64GB/256GB ;

; fotocamera posteriore: Grandangolo da 12MP , diaframma con apertura ƒ/1.8 , zoom digitale fino a 5x, obiettivo a cinque elementi, panorama (fino a 63MP), stabilizzazione automatica dell’immagine, modalità scatto in sequenza ;

, diaframma con apertura , ; fotocamera anteriore: sensore da 12MP con ultra‑grandangolo e Inquadratura automatica ;

; connettività: Wi‑Fi 6 (802.11ax); dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz), HT80 con tecnologia MIMO, Bluetooth 5.0 ;

; connettività (versione con modem WWAN): 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79), FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48), UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), solo dati, chiamate su rete Wi‑Fi, eSIM ;

; sensori: Touch ID, giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale ;

; dimensioni: 195,4 x 134,8 x 6,3mm ;

; peso: 293g ;

; peso (modello Wi-Fi + WWAN 5G): 297g ;

; batteria: 5000mAh ;

; colori: Grigio siderale, Rosa, Viola, Galassia ;

; OS: iPadOS 15 ;

; Prezzo e disponibilità versione 64GB, Wi-fi: dal 24 Settembre a 559€ ;

; Prezzo e disponibilità versione 64GB, Wi-Fi + WWAN 5G: dal 24 Settembre a 729€ ;

; Prezzo e disponibilità versione 256GB, Wi-Fi: dal 24 Settembre a 729€ ;

; Prezzo e disponibilità versione 256GB, Wi-Fi + WWAN 5G: dal 24 Settembre a 899€

iPad mini 6° generazione: analisi

Dalla scheda tecnica emerge come gli aggiornamenti apportati coinvolgano il SoC del dispositivo, questa volta dotato di un potente A15 Bionic in grado di fornire potenza di calcolo in abbondanza per qualsiasi contesto d’uso, dall’editing video all’elaborazione di fogli di calcolo ad esempio. Apple parla di un incremento delle prestazioni pari al 80% dal lato GPU così da avere performance considerevoli anche nell’esecuzione di videogame di una certa complessità. Miglioramenti nella potenza di calcolo sono stati possibili anche grazie al nuovo sistema operativo iPadOS 15 implementato su questo prodotto. La memoria di archiviazione interna arriverà fino a 256GB e permetterà di immagazzinare un quantitativo spropositato di file di diversa natura prima di dover ricorrere eventualmente ai servizi in Cloud. È stata inoltre dichiarata la compatibilità con la Apple Pencil di seconda generazione. Quest’ultima potrà essere attaccata magneticamente alla cornice del dispositivo per ricaricarsi. È inoltre presente il Touch ID, questa volta integrato nel pulsante di accensione/spegnimento.

Display e connettività

Il nuovo display con tecnologia Liquid Retina raggiunge gli 8,3″ e supporta lo spazio colore DCI-P3, il True Tone che regolerà la temperatura del colore in base alle condizioni di luce ed una luminosità di picco da 500nits. Quest’ultima caratteristica rende il nuovo iPad mini utilizzabile anche all’aperto. Sul fronte connettività l’azienda ha finalmente abbandonato il connettore Lightning in favore di un connettore USB-C. Ancora, abbiamo l’aggiunta di un modem WWAN 5G per offrire la più alta velocità di navigazione sul web fuori casa ed il supporto alle eSIM. Parlando infine del comparto fotografico, il nuovo obiettivo principale da 12MP potrà avvalersi di una nuova funzionalità chiamata Center Stage grazie alla quale si potrà mantenere l’inquadratura sul soggetto durante, ad esempio, una videochiamata. Riguardo l’autonomia, è stata adottata una batteria da 5000mAh. La casa produttrice dichiara fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi e fino a 9 ore su rete dati cellulare.

Cosa ne pensate del nuovo iPad mini di Apple? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.