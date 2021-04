Nuovi smartphone Nokia: tre nuove serie annunciate

Quest’oggi HMD Global annuncia sei nuovi smartphone Nokia, presentando la serie C, G ed X. Vediamo insieme le caratteristiche e i prezzi

HMD Global, la casa dei telefoni e accessori Nokia, annuncia sei nuovi smartphone – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 e Nokia C10 (non commercializzato in Italia) – che sono stati razionalizzati in tre linee distinte.

La serie X top di gamma, la serie G mid-range e la serie C entry-level offrono tutta la qualità che i consumatori si aspettano dall’azienda europea di telefonia mobile. Prodotti realizzati per durare, grazie alla sicurezza leader del settore, a una solidità di livello superiore e aggiornamenti software continui e puntuali.

“Quello di oggi è più importante di un normale lancio di prodotto”

— afferma Florian Seiche, CEO di HMD Global.

“Gli ultimi 12 mesi sono stati senza dubbio impegnativi, ma ci hanno anche consentito di fermarci, pensare e prepararci per il prossimo grande passo nel nostro viaggio cominciato come start-up. In quanto azienda finlandese, il nostro approccio alla tecnologia e al business è human-first e si riflette in questa nuova gamma di smartphone. Vogliamo che le persone amino i loro telefoni. Il lancio di HMD Mobile – una pietra miliare nel nostro percorso volto a divenire provider mobile a 360° – amplifica questo concetto, ed è solo l’inizio. Vogliamo che la gente sappia che mettiamo la sicurezza al centro di tutto ciò che facciamo: gli smartphone Nokia sono dotati di aggiornamenti di sicurezza e software per garantire una maggiore tranquillità. E desideriamo che le persone tengano i loro telefoni più a lungo, grazie alla nostra caratteristica durata”.

Nuovi smartphone Nokia: Le parole del CMO

“Per il nostro team, il pensiero innovativo si traduce nel rendere disponibili esperienze di valore a coloro che potrebbero non averne avuto accesso in precedenza”

— aggiunge Stephen Taylor, CMO di HMD Global.

“Milioni di persone si affidano a un dispositivo Nokia per le loro esigenze quotidiane, dalla connettività di base, ai pagamenti fino alla creatività. A noi interessa che si fidino del proprio telefono. Ecco perché la nostra offerta di sicurezza si estende alle nuove gamme X, G e C: tutti meritano di sentirsi al sicuro. Ci interessa che le persone tengano il loro telefono più a lungo.” ” Questi prodotti sono costruiti per durare dentro e fuori, grazie alle nostre promesse di aggiornamento e alla durata superiore. E vogliamo che la gente continui ad amare il proprio dispositivo. La serie X ci permette di offrire i vantaggi delle nostre partnership di fascia alta con Qualcomm e ZEISS Optics. La serie G rappresenta invece il perfetto equilibrio tra specifiche e convenienza, mentre la serie C si distingue nel fornire tecnologia di altissimo valore al mercato degli smartphone. Sono orgoglioso della nicchia che abbiamo creato in questo mercato estremamente competitivo”.

Nokia X20 e Nokia X10

Punte di diamante del nuovo portfolio, Nokia X20 e Nokia X10 vanno oltre i limiti della fascia media, offrendo esperienze e qualità ben al di sopra del loro prezzo. Entrambi sono alimentati dalla più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 5G che offre prestazioni top e un 5G veramente globale. Il design nordico che ispira tutti gli smartphone Nokia è abbinato a tre anni di sicurezza e aggiornamenti software per una maggiore sicurezza. Con l’interfaccia pulita di Android One, questi telefoni sono dotati di Android 11.

Le rinomate ottiche ZEISS e le innovative soluzioni di AI sono l’anima di un comparto fotografico incredibilmente versatile. Con un ampio display da 6,67″ FHD+ punch-hole, tutti i tuoi contenuti saranno visualizzati su uno schermo nitido e accattivante. Nokia X20 e Nokia X10 sono anche dotati di case compostabile al 100% inclusa nella confezione — progettata per essere resistente ma sostenibile, così puoi tenere il tuo telefono più a lungo.

Nokia X20 è dotato di un’impressionante fotocamera frontale da 32MP e di una fotocamera quadrupla da 64MP sul retro. La nuovissima funzionalità Dual Sight attiverà due fotocamere contemporaneamente in modo da poter catturare più lati della storia. Migliorabili ulteriormente con una serie di opzioni di watermarking.

Nokia X10 soddisferà coloro che hanno un budget intorno ai 300€. La fotocamera quadrupla da 48MP con Cinematic capture è completata da una suite completa di strumenti di editing professionali, in modo da poter personalizzare, stilizzare e condividere contenuti di qualità.

Nokia G20 e Nokia G10

La serie G rappresenta l’equilibrio perfetto per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane. Entrambi i telefoni della gamma G sono caratterizzati da una durata della batteria di tre giorni, la più lunga su uno smartphone Nokia. Nokia G20 è supportato dalla promessa di Android disponibile sugli smartphone Nokia. Si tratta di tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili per aiutare a mantenere i tuoi dati al sicuro e due anni di aggiornamenti del sistema operativo. I primi device della serie G portano in dote longevità, una maggiore sicurezza grazie allo sblocco facciale e delle impronte digitali laterale e un impressionante display a goccia da 6,5” con un pratico boost della luminosità.

Nokia G20 è uno studio creativo “on-the-go” che sta nel palmo della tua mano. Con una splendida fotocamera da 48MP, ampio spazio di archiviazione e audio surround OZO coinvolgente, è possibile catturare e rivivere i tuoi momenti memorabili in tutta la loro gloria.

Nokia G10 dispone di tripla fotocamera posteriore e imaging avanzato con modalità di scatto potenziato da AI, così i tuoi ricordi sono perfettamente immortalati anche in situazioni di scarsa luminosità.

Nokia C20 e Nokia C10 (non commercializzato in Italia)

Assicurando un valore incredibile, la serie C rende accessibile a tutti la tecnologia tipica degli smartphone di alta qualità. Le new entry nella gamma presentano caratteristiche molto amate come l’ampio display HD+ da 6.5″, a prezzi sorprendenti. Completano il tutto Android 11 (Go edition), permettendo il 20% di velocità in più, funzionalità di sicurezza migliorate, con aggiornamenti di sicurezza trimestrali per due anni.

Nokia C20 è uno smartphone dal rapporto qualità prezzo eccezionale che viene fornito con caratteristiche di spicco che includono il flash LED anteriore e posteriore per catturare ogni momento speciale anche in condizioni di scarsa luminosità.

Nuovi smartphone Nokia: HMD Mobile sfrutta la scia del successo di HMD Connect

Annunciata oggi anche la nuova rete mobile di HMD Global, HMD Mobile, che offre semplicità e valore ai clienti. Entrando nel mercato come operatore di rete mobile virtuale indipendente (MVNO), HMD Mobile segue il successo della soluzione di roaming globale del brand, HMD Connect. Il nuovo servizio viene lanciato nel Regno Unito questo mese, con un graduale roll-out globale previsto nei prossimi mesi.

“HMD Mobile si basa sui concetti di fiducia, semplicità e flessibilità, dove si paga solo per ciò che si utilizza ogni giorno, senza abbonamenti a tempo determinato o premi”

— dichiara Janne Lehtosalo, VPof Services di HMD Global.

“Questo lancio epocale testimonia la nostra ambizione di diventare l’unico punto di riferimento per tutte le vostre esigenze di telefonia mobile”.

La gamma di accessori audio si amplia con i Nokia Lite Earbuds

Con controlli touch intuitivi per la musica, l’assistente vocale e le chiamate, i Nokia Lite Earbuds sono in vendita da oggi a livello globale. Riecheggiando il design premium e l’impressionante durata della batteria dei telefoni Nokia, la custodia tascabile garantirà circa sei ricariche ai tuoi fidati auricolari. L’equivalente di 36 ore di riproduzione, quasi il doppio dello standard di settore.

Nuovi smartphone Nokia: prezzi e disponibilità

Nokia X20 sarà disponibile a livello globale da maggio nei colori Midnight Sun e Nordic Blue con configurazione da 6/128GB e 8/128GB a partire da 379€. Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane.

da nei colori Midnight Sun e Nordic Blue con configurazione da e a partire da Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane. Nokia X10 sarà disponibile a livello globale da giugno nei colori Forest e Snow con configurazione da 6/64GB, 6/128 GB e 4/128GB a partire da 329€. Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane.

da nei colori Forest e Snow con configurazione da GB e a partire da Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane. Nokia G20 sarà disponibile a livello globale a partire da giugno nei colori Night e Glacier con configurazione da 4/64GB e 4/128GB a partire da 179€. Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane.

a partire da nei colori Night e Glacier con configurazione da e a partire da Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane. Nokia G10 sarà disponibile a livello globale dalla fine di aprile nei colori Night e Dusk con configurazione da 3/32GB e 4/64GB a partire da 149€. Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane

dalla fine di aprile nei colori Night e Dusk con configurazione da e a partire da Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane Nokia C20 sarà disponibile a livello globale da giugno nei colori Sand and Dark Blue con configurazione da 1/16GB, 2/32GB a partire da 109€ . Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane

da nei colori Sand and Dark Blue con configurazione da a partire da . Prezzi, configurazioni e disponibilità in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane Nokia Lite Earbuds (BH205) sono disponibili da oggi in mercati selezionati nei colori Polar Sea e Charcoal al prezzo di 39€. Disponibilità e prezzo in Italia verranno comunicati nelle prossime settimane.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone Nokia? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.