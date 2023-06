Nuovi prodotti Doogee: arrivano smartphone rugged e tablet

Arrivano i nuovi smartphone e tablet Doogee, il rivoluzionario rugged V20 Pro, il suo compagno rugged S100 Pro e il tablet T30 Pro, scopriamoli insieme

Doogee, leader nei dispositivi rugged, lancia quest’anno tre fantastici prodotti. Con Doogee V20 Pro, S100 Pro e T30 Pro in vendita, c’è qualcosa per tutti. Ecco una breve anteprima di ogni prodotto.

Doogee V20 Pro: un rugged 5G con caratteristiche avanzate

Il V20 Pro di Doogee è un telefono robusto progettato per resistere ad ambienti difficili offrendo al contempo funzionalità avanzate. Con la più alta risoluzione di imaging termico del settore, V20 Pro consente di rilevare con precisione le tracce di calore ed esplorare una varietà di applicazioni in settori quali l’edilizia, le attività all’aperto e altro ancora. Anche fino a 1000m di distanza, è ancora possibile rilevare le tracce di calore. E il suo eccellente sistema di immagini a tutto tondo catturerà chiaramente ogni momento prezioso, non importa di giorno o di notte. E la sua schiena? È la prima volta che il Corning Gorilla Glass viene utilizzato sul retro di un telefono, il cui design innovativo è stato ottenuto attraverso 18 complessi processi tecnologici, creando un aspetto estetico unico e migliorando la presa. Con fino a 20GB di RAM e 256GB di ROM (espandibile fino a 2TB), V20 Pro offre un’enorme memoria e spazio di archiviazione per file, app e media. Non c’è più bisogno di cancellare nulla. Una delle sue caratteristiche distintive è il display AMOLED 2K da 6,43 pollici realizzato in robusto Corning, Gorilla, Glass 5, che offre immagini mozzafiato con colori vivaci e dettagli nitidi. Inoltre, il telefono è alimentato da un chipset 5G 7nm avanzato, che fornisce connettività veloce e affidabile per tutte le esigenze online. Con la capacità della batteria 6000mAh, è in grado di fornire energia affidabile tutto il giorno. Il dispositivo vanta anche un design resistente ed elegante, conforme agli standard IP68/ IP69K/ MIL-STD-810H per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Doogee T30 Pro: un tablet di fascia alta con display stellare e audio

Il T30 Pro è un tablet di fascia alta che si distingue per il suo impressionante 11 pollici, 2.5K display. Che tu stia navigando sul Web, facendo streaming di video o godendo di contenuti multimediali, questo tablet offre immagini nitide e vivaci che cattureranno i tuoi occhi. Con la certificazione TÜV SÜD per la protezione degli occhi a bassa luce blu, non danneggerà gli occhi anche dopo un uso prolungato. Inoltre, il T30 Pro vanta altoparlanti quad con audio Hi-Res, garantendo un’esperienza audio coinvolgente che integra lo straordinario display. Il tablet è alimentato da un processore MediaTek Helio G99 6nm di punta, che offre prestazioni fluide per il multitasking e le applicazioni impegnative. Con fino a 15 GB di RAM estesa e 256GB di ROM, il T30 Pro offre un ampio spazio di archiviazione per tutti i file e le applicazioni. Inoltre, il T30 Pro offre una batteria massiccia 8580mAh di lunga durata, garantendo un utilizzo prolungato senza preoccuparsi di esaurire l’energia.

Doogee S100 Pro: un rugged con una potente torcia e batteria

S100 Pro è un telefono robusto che combina durata e funzionalità pratiche. La sua caratteristica principale è la potente luce da campeggio da 130 lumen, che lo rende un compagno ideale per avventure all’aria aperta, viaggi in campeggio e emergenze con il tempo di esecuzione di 18 ore. La batteria grande e potente di S100 Pro con una capacità di 22000mAh garantisce un utilizzo duraturo senza la necessità di una ricarica frequente. Inoltre, può fungere da centrale elettrica per caricare i tuoi dispositivi, come smartphone e tablet. Il telefono è alimentato da un processore Helio G99 6nm, che consente di gestire attività complicate e applicazioni impegnative con prestazioni fluide. Con fino a 20GB di RAM estesa e 256GB di ROM, S100 Pro può contenere tutti i tuoi file, foto e video. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di imaging ad alta risoluzione di livello 108MP, che consente di catturare foto e video mozzafiato anche in condizioni difficili. Inoltre, il suo display ad acqua FHD+ da 6,58″ realizzato in robusto Corning Gorilla Glass 5 ti immergerà in un mondo di meraviglie. S100 Pro vanta anche un display ultra a 120Hz e altoparlanti doppi di alta risoluzione, migliorando la tua esperienza visiva e audio. Il processo di smalto in lega del telefono gli conferisce un aspetto premium e robusto.

Disponibilità

Come accennato in precedenza, tutti e tre i prodotti, il tablet T30 Pro, il telefono rugged V20 Pro e il telefono rugged S100 Pro, sono ora disponibili per l'acquisto. Per quanto riguarda la loro disponibilità, sarete lieti di sapere che questi gadget saranno accessibili su piattaforme popolari come Amazon, Aliexpress e Doogeemall.