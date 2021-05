Nuove partnership commerciali per vivo: annunciate collaborazioni con Tim e Unieuro

Vivo, quinto produttore di smartphone al mondo, annuncia due nuove partnership commerciali con altrettanti leader del mercato italiano nei rispettivi settori, TIM e Unieuro. Scopriamo di più insieme

Siamo lieti di collaborare con TIM e Unieuro, i leader delle telecomunicazioni e della vendita al dettaglio sul mercato italiano. Il nostro obiettivo è quello di offrire agli utenti dispositivi innovativi e un ottimo supporto con i principali operatori e rivenditori, per questo Vivo è un brand amato da oltre 400 milioni di consumatori in tutto il mondo. Grazie a queste partnership, vogliamo garantire una maggiore visibilità sul mercato italiano e consentire al numero crescente di appassionati di Vivo in Italia di vivere la nostra idea di innovazione tecnologica.

Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Nuove partnership commerciali: Tim e Unieuro

TIM, l’azienda telco leader in Italia, proporrà lo smartphone 5G vivo Y72, così come i prossimi dispositivi Vivo, con la possibilità di provare gratuitamente il VERO 5G di TIM per tre mesi. Al termine del periodo promozionale il cliente potrà scegliere se attivare un’offerta per continuare a navigare in 5G. Con il VERO 5G di TIM navighi al massimo della velocità e le migliori prestazioni. Con i nuovi smartphone Vivo e la rete TIM 5G saranno possibili download istantanei, streaming video HD ed esperienze di gioco emozionanti.

In ambito retail, tutti gli smartphone commercializzati in Italia, così come gli accessori audio, di Vivo saranno disponibili presso i punti vendita e sui canali online di Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici del nostro Paese, grazie alla sua rete capillare di negozi fisici e alle piattaforme digitali unieuro.it e Monclick.it.

Nuove partnership: gli smartphone Vivo

Le serie Vivo X e Y hanno già ricevuto importanti riconoscimenti dagli utenti, dai media italiani ed europei, per il loro design elegante, l’eccezionale durata della batteria e le caratteristiche della fotocamera, e lo stesso vale per gli accessori audio Vivo, che migliorano sensibilmente l’esperienza complessiva degli utenti.

L’ultimo arrivato, Vivo Y72 5G

Presentato in anteprima italiana poco più di una settimana fa, il Vivo Y72 5G è dotato di una fotocamera principale da 64 Megapixel, 8 GB di RAM combinati con 128 GB di spazio di archiviazione ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh, che consente agli smartphone di avere un’autonomia di due giorni tra una ricarica e l’altra. L’Y72 5G, come i prossimi smartphone Vivo 5G, saranno disponibili negli store fisici e digitali di TIM e Unieuro dall’inizio di giugno.

Conclusioni

Cosa ne pensate dunque delle nuove partnership di Vivo? Approfitterete delle promozioni di Tim e Unieuro? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!