Nubia RedMagic 6R: annunciato ufficialmente

Il nuovo smartphone da gaming Nubia RedMagic 6R sarà lanciato tra una manciata di giorni in tutto il mondo ed avrà una dotazione hardware di prima scelta unito ad un design particolarmente raffinato

E’ fissato per il prossimo 24 Giugno l’arrivo, anche in Italia, del nuovo smartphone da gaming Nubia RedMagic 6R, dotato di un potente SoC Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 8GB e oltre (in base alla configurazione scelta) di memoria RAM. Ma a lasciare il segno non è solo l’hardware da top di gamma ma anche il design elegante e poco vistoso, cosa insolita per la categoria degli smartphone da gaming. A completare il quadro troviamo un pannello AMOLED da 6,67″ FHD+ con sensore delle impronte digitali integrato.

Nubia RedMagic 6R: scheda tecnica

All’interno dello smartphone trovano posto:

Display: AMOLED da 6,67″ FHD+ , refresh rate dinamico fino a 144Hz, frequenza campionamento tocco 360Hz e sensore delle impronte digitali integrato ;

da , ; CPU: Qualcomm Snapdragon 888 ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPPDR5 ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica f/1.8 + ultra grandangolare da 8MP , ottica f/2.2 + obiettivo macro da 5MP , ottica f/2.4 + lente profondità da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.8 + ultra grandangolare da , ottica f/2.2 + obiettivo macro da , ottica f/2.4 + lente profondità da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC, jack da 3,5mm, trigger dorsali 400Hz, GPS, Glonass ;

; batteria: 4200mAh con ricarica rapida a 30W ;

con ricarica rapida a ; dimensioni: 163,04 x 75,34 x 7,8mm ;

; peso: 186,41g ;

; colori: Cosmos Black e Mercury Silver ;

; OS: RedMagic OS 4.0 basato su Android 11 ;

basato su ; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: 499€ ;

; Prezzo versione da 12GB RAM/256GB ROM: 599€

Nubia RedMagic 6R: analisi

Una delle caratteristiche fondamentali del pannello AMOLED da 6,67″ FHD+ risiede nel suo refresh rate dinamico settabile a 30Hz,60Hz,90Hz,120Hz per arrivare fino a 144Hz. Questa caratteristica sarà molto apprezzata in ambito videoludico dal momento che si potranno beneficiare di immagini estremamente fluide. Essendo un display AMOLED, inoltre, i colori saranno particolarmente vividi ed i neri assoluti. Sempre a proposito del gaming, il terminale è dotato di trigger dorsali e di un sistema di raffreddamento a liquido e grafene progettato per garantire temperature non troppo alte neppure durante le sessioni di gioco eccessivamente lunghe.

Il potente SoC Qualcomm Snapdragon 888 offrirà solide performance in qualunque contesto, merito anche degli 8GB/12GB di memoria RAM di tipo LPPDR5 nonché della memoria ROM di tipo UFS 3.1. Grazie a quest’ultima, infatti, le applicazioni saranno avviate e terminate in tempi decisamente esigui. Vale la pena osservare che sono presenti il modem 5G per una velocità di download/upload elevatissima ed il jack da 3,5mm per gli auricolari cablati. La batteria da 4200mAh dovrebbe assicurare un’operatività di un’intera giornata con un uso moderato del telefono. Il comparto fotografico, infine, grazie al sensore principale da 64MP dovrebbe fornire scatti di buona fattura.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone da gaming di Nubia? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!