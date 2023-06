nubia Neovision Glass: ora disponibili all’acquisto

ZTE Corporation ha annunciato il prezzo e la disponibilità globale di nubia Neovision Glass, il dispositivo lanciato al MWC World Mobile Communications Exhibition 2023

A partire dal 19 giugno 2023, i consumatori interessati possono acquistare direttamente il nubia Neovision Glass sul sito ufficiale e il prezzo è di 549€. Il nubia Neovision Glass, i primi occhiali intelligenti al mondo con certificazione di qualità audio ad alta risoluzione e certificazione TÜVRheinlan, offre un’esperienza visiva e audio superiore.

Offre una visione immersiva su uno schermo Micro-OLED da 120 pollici con un PPI di 3500, una risoluzione HD binoculare di 1080P che fornisce dettagli nitidi e colori vividi, un ampio campo visivo di 43 gradi e una luminosità fino a 1800 nit. Inoltre, gli occhiali sono dotati di doppi altoparlanti omnidirezionali e un serbatoio sonoro ciclonico, che vanta una frequenza di campionamento di oltre 44,1 kHz e una profondità di oltre 16 bit, ottenendo una qualità del suono senza perdite che migliora l’esperienza audio degli utenti.

nubia Neovision Glass: una vasta gamma di applicazioni

Il vetro nubia Neovision offre un grande schermo virtuale che può essere applicato a una varietà di scenari, tra cui teatro mobile personale, centro di gioco mobile ed efficiente assistente d’ufficio, incoraggiando gli utenti a esplorare aspetti entusiasmanti della vita. Lo schermo del telefono è in grado di proiettare immagini su uno schermo virtuale senza soluzione di continuità in tempo reale e può connettersi facilmente con un’ampia gamma di dispositivi tra cui telefoni cellulari, droni, console di gioco, laptop e molti altri. Inoltre, l’integrazione di un obiettivo privato e direzionale la trasmissione del suono garantisce un’esperienza di spazio personale senza precedenti.

Trendy e alla moda

Il nubia Neovision Glass vanta un design minimalista e aerodinamico che trasuda uno stile di occhiali da sole di lusso leggero, con un peso di soli 79 g. Le lenti magnetiche senza montatura, eleganti ed eleganti hanno migliorato la fusione di moda e tecnologia.

Prezzi e disponibilità

Il nubia Neovision Glass sarà disponibile in vendita aperta a partire dal 19 giugno 2023, tramite il sito ufficiale, con prezzi a 549€. Che ne pensate dei nuovi occhiali smart by ZTE?