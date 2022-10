Nothing Ear (stick): nuovi auricolari dall’originale design

Nothing Ear (stick), i nuovi auricolari dell’azienda inglese con custodia cilindrica, design trasparente che conferisce distinzione dalla massa e fino a 29 ore di durata della batteria, scopriamoli insieme in questo articolo

Nothing ha annunciato oggi il suo secondo prodotto audio con gli auricolari wireless Ear (stick). Questi auricolari hanno un design half-in-ear (cioè senza punte in silicone), driver da 12,6 mm e, fino a 29 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Il design della custodia cilindrica si ispira alle silhouette dei rossetti ed è ancora una volta trasparente per mettere in mostra gli auricolari quando non vengono utilizzati. La custodia si apre con una semplice rotazione per raggiungere gli auricolari.

Tecnologia Clear Voice

Non è presente la cancellazione attiva del rumore (ANC) sugli auricolari Ear (stick), ma è disponibile la tecnologia Clear Voice, che sfrutta i 3 microfoni presenti su ciascun auricolare per chiamate a prova di vento e di folla. Gli auricolari sono dotati di comandi a sfioramento per la riproduzione, la pausa, il salto, l’assistenza vocale e il controllo del volume.

Nothing, introduce anche il Bass Lock, che regola dinamicamente i bassi in base all’ambiente circostante. I nuovi auricolari sono resistenti all’acqua e alla polvere (IP54) e offrono fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica, che diventano 29 con la custodia di ricarica. Sono compatibili con la funzione Fast Pair dei dispositivi Android. Nulla sostiene che questi auricolari possano essere indossati tutto il giorno grazie al loro design ergonomico.

Quando vengono accoppiati con Nothing Phone, sono disponibili diverse funzioni speciali, tra cui i controlli gestuali personalizzabili, la regolazione delle impostazioni EQ e, la funzione Trova i miei auricolari, tutte accessibili tramite la levetta delle impostazioni rapide di Phone. Gli altri dispositivi Android e iOS dovranno scaricare l’applicazione Nothing X per accedere alle funzioni citate.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Nothign Ear (stick) era di 99 euro, purtroppo questo prodotto ha recentemente subito un aumento di prezzo del 50% e, da oggi è in vendita a 149,13 euro.

Nothing Ear (stick) sarà disponibile in oltre 40 paesi a partire dal 4 novembre, direttamente sul sito internet ufficiale e i rivenditori partner. Nothing offre uno sconto del 10% ai primi acquirenti fino al 30 novembre.

Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari dell’azienda londinese, dal design trasparente e con una durata fino a 29 ore? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.