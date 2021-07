Ufficiale il primo dispositivo dell’ecosistema Nothing, l’azienda dell’Ex Co-Fondatore di OnePlus. Tutto quello che sappiamo su Nothing ear (1)

Con un evento da poco concluso, l’azienda dell’Ex Co-Fondatore di One Plus, Carl Pei, ha svelato tutto quello che c’è da sapere sul suo ultimo ed anche primo prodotto. L’evento, tenuto in diretta sul canale YouTube di Unbox Therapy, ha mostrato i nuovi auricolari TWS in tutte le sue sfaccettature.

Verranno proposte a meno di 100 euro, per la precisione saranno disponibili all’acquisto al prezzo di 99 euro a partire dal 31 luglio, in esclusiva limitata, e sul sito ufficiale nothing.tech. Le vendite cominceranno ufficialmente il 17 agosto. Ma ora, ecco tutto quello che sappiamo sulle Nothing ear (1).

Nothing ear (1) ufficiali: prezzo e data di uscita!

La chiave di lettura per questo prodotto è solo una, ricerca di un design fuori dagli schemi. A partire proprio dal Case di ricarica, che in buona parte è trasparente, sul mercato non esiste un prodotto simile. Una scelta difficile e complicata, che ha reso anche la fase di progettazione complessa, per poter realizzare un prodotto completamente trasparente in alcuni punti, si è dovuti scendere a compromessi, come ad esempio il tipo di colla utilizzata, Carl Pei non accettava aloni data dal calore prodotto da quest’ultimo elemento.

Custodia completamente trasparente, che nasconde un particolare, la sua struttura possiede una rientranza al centro che permette di essere sfruttato anche da “fidget spinner”, così da offrire un passatempo a chi ha in mano il case.

Le cuffie sono ospitate in obliquo. Sull’astina presentano dei pallini colorati, che indicano il verso di inserimento. In pratica sono contraddistinti da un pallino rosso e uno bianco che rappresentano il canale audio destro e sinistro rispettivamente. Sono poste leggermente sporgenti, così da facilitare la presa quando si estraggono.

Presente ovviamente la porta USB Tipo-C, e lo standard Qi per la ricarica wireless, con una batteria che vanta una capacità di 570mAh. Le cuffie posseggono una batteria di 31mAh, e promettono fino a 5,7 ore. 37 ore, considerando il case come ricarica, e con ANC off. Passiamo a 4 ore con ANC attivo invece, 24 ore, calcolando sempre la custodia.

Per continuare sulle specifiche tecniche troviamo un sistema di cancellazione del rumore fino a -40dB, Bluetooth 5.2, e codec SBC e AAC a bordo. Inoltre le Nothing ear (1) sono dotate di un sensore di prossimità, così da interrompere eventuali contenuti in riproduzione quando rimosse dal padiglione o inserite nella custodia. Parlando della modalità ANC, è presente una modalità trasparenza, in grado di amplificare i rumori esterni per la riduzione dei rumori di fondo, anche con vento fino a 40km/h.



Nothing ha sviluppato ovviamente un immancabile App dedicata, per Android (5.1 o superiore) e iOS (11 o superiore). L’App vi permetterà di effettuare aggiornamenti firmware, regolare l’equalizzatore, abilitare le funzione Find my earbud, e permettere un accoppiamento molto rapido e veloce. Come detto in apertura, saranno disponibili all’acquisto al prezzo di 99 euro a partire dal 31 luglio, in esclusiva limitata, e sul sito ufficiale nothing.tech. Le vendite cominceranno ufficialmente il 17 agosto. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.