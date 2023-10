Nokia XR21: il primo smartphone 5G prodotto in Europa

HMD è il primo produttore globale di smartphone a trasferire la produzione in Europa, il device 5G è il Nokia XR21, disponibile da subito per i clienti enterprise

Dopo il recente annuncio della transizione verso una nuova strategia di portfolio multimarca, HMD Global Oy (“HMD”), il più grande produttore europeo di smartphone, annuncia un altro importante risultato: l’azienda ha iniziato a produrre smartphone 5G in Europa, il primo di questa nuova serie è il Nokia XR21 5G.

Nokia XR21 5G: scheda tecnica

Design Corpo in metallo e vetro Dimensioni: 168 x 78,6 x 10,4 mm Peso: 231 grammi Certificazione IP68

Display TFT LCD da 6,49 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz Corning Gorilla Glass Victus

Hardware Qualcomm Snapdragon 695 5G Memoria RAM da 6 GB Memoria interna da 128 o 256 GB

Fotocamere Fotocamera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica Fotocamera ultra grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP Fotocamera frontale da 10 MP

Batteria 4.800 mAh Ricarica rapida a 33 W

Software Android 12

Altre caratteristiche Lettore di impronte digitali laterale Supporto 5G Resistenza all’acqua e alla polvere IP52



Nokia XR21 5G: il primo prodotto in Europa

Il primo dispositivo, Nokia XR21, è ora disponibile per l’acquisto da parte dei clienti enterprise, in linea con il potenziale di crescita degli smartphone in Europa, che Canalys prevede in aumento del 7% nel 2024.

“Siamo entusiasti di produrre il nostro rugged-phone 5G in Europa e ci impegniamo a investire in sicurezza, tecnologia e processi produttivi che rendono i nostri dispositivi più sicuri e longevi”, commenta Jean-Francois Baril, Co-Founder, Chairman e CEO di HMD Global.

I piani futuri di HMD Global prevedono ulteriori investimenti in software security, con l'obiettivo di offrire agli utenti programmi personalizzati e funzioni di sicurezza.