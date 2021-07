Nokia XR20: il nuovo smartphone a prova di pallonate

Ecco il nuovo Nokia XR20, lo smartphone ultra-resistente preso a pallonate da Roberto Carlos. Vediamo assieme le caratterstiche e le peculiarità

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia tre telefoni e un nuovo portfolio audio. Creato per sopravvivere a tutto ciò che la vita ti riserva, Nokia XR20 è in grado di sopportare molto più di quanto tu gli chieda ed è in preordine su Amazon a 499,99€. Nokia C30 — al momento non commercializzato in Italia — è il dispositivo “hero” della serie C, con schermo e batteria mai visti finora su uno smartphone Nokia. Nokia 6310 è un nuovo membro della famiglia Originals, un classico anni ’90 rivisitato. Oggi è anche il giorno del più importante lancio di accessori Nokia di sempre, con i nuovi prodotti audio lifestyle raggruppati in quattro linee distinte: Go, Micro, Comfort e Clarity.

Nokia XR20: le parole dell’azienda

“Vogliamo venire incontro alle esigenze dei consumatori per quel che riguarda solidità e durata. Un nostro studio sui trend globali ha svelato come il 73% dei consumatori vuole tenere il proprio telefono più a lungo e lo farebbe se i dispositivi fossero costantemente aggiornati nel tempo. In HMD, stiamo offrendo la possibilità di evitare la sostituzione precoce del dispositivo, incoraggiando un consumo più sostenibile grazie alle nostre promesse di durata. Siamo lieti di annunciare Nokia XR20 – un telefono estremamente resistente con l’eleganza tipica del nostro design nordico, pensato per i consumatori e le aziende. Oggi ampliamo le rinnovate serie X e C con due esempi lampanti di ciò che queste gamme rappresentano. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle persone prodotti che ameranno, di cui si fideranno e che vorranno tenere più a lungo”.

— afferma Florian Seiche, CEO, HMD Global.

Temperature estreme, cadute da 1,8 metri, 1 ora sott’acqua e altro ancora, il nuovo Nokia XR20 è pensato per condizioni molto più estreme di quelle della vita quotidiana. Questo telefono resistentissimo si cela dietro a un design elegante e senza tempo. Così, anche se probabilmente non proverai mai a portare il tuo telefono oltre il limite delle sue capacità, puoi stare tranquillo che il Nokia XR20 è in grado di sopportare più di quanto gli chiederai.

Dotato di schermo in Corning Gorilla Glass Victus, tra i vetri più solidi in circolazione, questo smartphone garantisce il massimo della tranquillità. Per testarne la robustezza, la leggenda del calcio brasiliano Roberto Carlos e la campionessa mondiale di freestyle Lisa Zimouche hanno sottoposto il nuovo Nokia XR20 a una serie di prove durissime. Dall’immersione in acqua ghiacciata all’essere preso a calci, capovolto e fatto roteare su un campo da calcio in cemento e ghiaia.

Carlos ha anche ricreato il suo incredibile tiro con le tre dita che tutti ricordano nella partita Brasile-Francia del 1997 — tre Nokia XR20 sono stati posizionati, infatti, su un palo della porta come bersagli che l’ex fuoriclasse brasiliano ha centrato in pieno su calcio di punizione.

“Negli ultimi vent’anni mi è stato chiesto molte volte di ricreare il mio calcio di punizione del “97, ma mai in questo modo, quindi ho dovuto accettare la sfida. Sicuramente uno smartphone non potrebbe sopportare la violenza di una pallonata. Non pensavo che il Nokia XR20 avrebbe potuto resistere alla potenza del mio calcio. Sicuramente non sono più un professionista, ma so di avere ancora una bella “legnata”, quindi sono rimasto davvero impressionato”.

— dichiara Roberto Carlos, campione del mondo con il Brasile e leggenda del Real Madrid.

A prova di futuro significa novità continua, non solo nel giorno in cui si apre la confezione dello smartphone. Per questa ragione, oltre alle promesse di solidità della serie X, Nokia XR20 viene fornito con quattro anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e tre anni di update del sistema operativo, oltre a 36 mesi di garanzia. Se proprio dovesse accadere l’irreparabile, la sostituzione gratuita dello schermo entro un anno dall’acquisto, fa dormire sonni tranquilli.

Nokia XR20 dispone di un’affidabile doppia fotocamera da 48MP+13MP con ottiche ZEISS, audio spaziale OZO e soluzioni di imaging innovative. La nuovissima modalità SpeedWarp permette di catturare tutte le tue avventure in un montaggio compatto ed emozionante. Spingendo i confini della fascia media, è anche dotato di velocità 5G, ricarica wireless 15W e solidità come mai prima d’ora.

Nokia C30: più spazio alle tue grandi idee

Introducendo due novità nel portfolio di smartphone Nokia, il nuovo Nokia C30 è un “hero” della serie C dotato della batteria e dello schermo più grandi mai visti su un device Nokia.

La crescente domanda di schermi più ampi fa prevedere che l’attuale percentuale (82%) di consumatori in cerca di smartphone con dimensioni tra i 6″ e i 7″ aumenterà fino al 96% entro il 2025. L’enorme display HD+ da 6,82″ del Nokia C30 è stato studiato per soddisfare questo trend.

Chi lavora duramente e ha giornate impegnative necessita di una batteria che possa tenere il passo. Sul Nokia C30 è stata addirittura portata a 6000mAh, offrendo energia sufficiente per durare fino a tre giorni con una singola carica. Il tutto completato da un feel di qualità che solo un design realmente resistente può fornire. Nokia C30 è avvolto in un robusto guscio in policarbonato di cui ci si può fidare, che lo rende un dispositivo che durerà nel tempo.

Ritorno agli anni ’90: Nokia 6310

Il nuovo nato della famiglia Originals celebra l’iconico Nokia 6310 con una nuova interpretazione. Con accessibilità avanzata, ergonomia ottimizzata e una durata di settimane della batteria, Nokia 6310 è un classico ripensato per l’utente connesso di oggi, portando in dote tutto ciò che contraddistingue i telefoni Nokia, anche Snake.

Pensato per assicurare il massimo livello di accessibilità, i nuovi pulsanti più grandi e l’ampio display rendono il tempo sullo schermo più facile e piacevole. I menu zoomati e i caratteri opzionali più grandi migliorano la leggibilità, mentre i messaggi di testo possono essere ascoltati per semplificare l’esperienza d’uso.

Nuovi accessori audio Nokia lifestyle

Introducendo un rinnovato portfolio audio Nokia, i nuovi accessori offrono un suono affidabile in movimento. Razionalizzata in quattro nuove linee distinte, ogni gamma porta il massimo valore con proposte esclusive.

Go: prodotti di altissimo valore che offrono la massima qualità ai prezzi più bassi possibili

prodotti di altissimo valore che offrono la massima qualità ai prezzi più bassi possibili Micro: pensata per chi è in cerca di un fattore forma compatto

pensata per chi è in cerca di un fattore forma compatto Comfort: studiata per chi desidera il massimo comfort

studiata per chi desidera il massimo comfort Clarity: earbud top di gamma che integrano le ultime tecnologie

Arrivando “a braccetto” con il Nokia XR20, i nuovi Nokia Clarity Earbuds Pro offrono un suono ad alte prestazioni con una qualità costruttiva e una durata della batteria all’altezza. La potente combinazione di cancellazione del rumore ambientale a doppio microfono (ENC), Qualcomm cVc e cancellazione attiva del rumore (ANC) cattura ed elimina i fastidiosi suoni di fondo per una superba chiarezza delle chiamate e della musica.

“Proprio come i nostri smartphone, l’eccellenza degli accessori Nokia è il risultato di test di qualità leader nel settore. I preziosi suggerimenti della nostra community, combinati con informazioni ricavate nelle varie regioni a livello globale, ci hanno permesso di far evolvere il nostro ecosistema di prodotti companion in un portfolio di tutto rispetto. È supportato da una rete di partnership forti come quella con Binatone che ci permettono di fornire il meglio alla nostra crescente fanbase. Ispirata dalla natura e confezionata in carta e inchiostro a base di soia per il minimo impatto ambientale, ogni nuova linea offre esperienze lifestyle premium a prezzi accessibili”.

— afferma Alex Lambeek, Global Head of Accessories, HMD Global.

Partnership di fiducia per esperienze “best-in-class”

Oggi è l’inizio di due nuove partnership con player leader del settore. Spotify darà a chi sceglie uno smartphone Nokia l’accesso a 70 milioni di brani e 2,6 milioni di podcast, mentre ExpressVPN sarà disponibile su tutti i nuovi smartphone Nokia con una prova gratuita di 30 giorni, offrendo una maggiore sicurezza contro il malware.

“Da sempre siamo orgogliosi di collaborare con i migliori del settore. Oggi aggiungiamo altri due nomi a questa famiglia estesa di brand che assicurano le esperienze più innovative per i possessori di telefoni Nokia. Ogni partnership migliora ulteriormente ciò che rappresentiamo e noi collaboriamo con coloro di cui ci fidiamo, per far sì che possa fidarti anche tu”.

— dice Stephen Taylor, CMO, HMD Global.

Prezzi e disponibilità

Nokia XR20 è disponibile in preordine su Amazon nella versione 4/64GB nei colori Granite Gray e Ultra Blue al prezzo di 499,99€. Dall’11 agosto anche su Nokia.com

I prezzi e le disponibilità degli altri prodotti verranno annunciati nelle prossime settimane.

Cosa ne pensate dei nuovi dispositivi Nokia? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.