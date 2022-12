Nokia Xmas Days: tutte le offerte per un Natale sostenibile

Con i Nokia Xmas Days l’azienda da il via alle offerte esclusive che renderanno il vostro Natale 2022 ancora più sostenibile

HMD Global (qui per maggiori info) con sede a Espoo, in Finlandia, è la casa dei telefoni Nokia. La missione di HMD è quella di fornire una connettività accessibile a tutti. HMD progetta e commercializza una gamma di smartphone e feature phone e un portafoglio in

espansione di servizi innovativi. Con un impegno costante di sicurezza, durata, affidabilità e qualità, HMD è il licenziatario esclusivo del marchio Nokia per telefoni e tablet. Per mettere sotto l’albero un regalo bello, di design e che al tempo stesso preservi l’ambiente, HMD Global pubblica sul sito ufficiale tantissime promozioni su smartphone e tablet.

Le offerte dei Nokia Xmas days

Il grande giorno sta arrivando. Quando si pensa al Natale, la prima cosa che viene in mente è la parola “regalo”! Sei lettere che scatenano la fantasia di grandi e piccini, pronti a scrivere la propria letterina a Babbo Natale. Invece, quest’anno il regalo lo fa proprio HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, grazie alle numerose offerte per i propri device presenti nel sito ufficiale e valide per tutto il periodo natalizio. Se siete alla ricerca di uno smartphone o tablet che garantisca prestazioni durature, longevità e sicurezza, Nokia è il brand che fa per voi. Senza dimenticare che con l’acquisto di un device Nokia direttamente dal sito ufficiale, si aiuta anche l’ambiente. In base al costo dei dispositivi e grazie alla consolidata collaborazione con l’associazione Ecologi, l’azienda si impegna infatti a piantare un certo numero di alberi.

Dettagli sulle offerte

1 – Nokia X30 5G – 479,00 € o Nokia X30 5G + Nokia X30 5G Clear Case + Clarity Earbuds+ – 539,00 € – Scocca 100% in alluminio riciclato e 65% in plastica riciclata. 3 anni di garanzia. 3 aggiornamenti del sistema operativo Android, 3 anni di aggiornamenti mensili per la sicurezza e 20 alberi piantati.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte per i Nokia Xmas Days ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).