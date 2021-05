Nokia X20: gli sviluppatori potranno dare forma ad Android 12

Grazie al programma di anteprima di Android 12, gli sviluppatori potranno creare, testare e mettere a punto le proprie app, prima dell’atteso lancio del nuovo sistema operativo previsto nel corso dell’anno. A partire dalla seconda metà del 2021 sarà possibile farlo utilizzando il Nokia X20.

Stephen Taylor, Chief marketing Officer di HMD Global, che aggiunge:

Siamo consapevoli che le persone vogliano usare i loro telefoni più a lungo e, con un telefono Nokia, non è solo la durata dell’hardware ad essere uno standard. Un software fluido che funziona come nuovo per anni è altrettanto importante, ed è per questo che vogliamo lavorare a stretto contatto con la nostra community di sviluppatori per creare la migliore esperienza utente possibile. La longevità è il fondamento della nostra nuova linea di smartphone Nokia, per questo offriamo fino a tre anni di aggiornamenti del sistema operativo – riconosciuti come una delle offerte più complete nel mercato degli smartphone – e continuiamo ad essere il leader negli aggiornamenti di sicurezza. Nokia X20 si unisce a una famiglia di dispositivi che hanno contribuito a modellare Android per anni.

Non vediamo l’ora di ricevere un feedback dalla community di appassionati Nokia, in modo da poter soddisfare le loro esigenze e continuare a offrire ai nostri clienti ancora più valore dagli smartphone che amano.