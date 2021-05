Nokia X20: finalmente disponibile in Italia

Lo smartphone Nokia X20 è finalmente disponibile in Italia, a partire da quest’oggi. Vediamo insieme le sue caratteristiche e il prezzo

Nokia X20 è da oggi disponibile in Italia a 399 euro. Gli italiani potranno quindi scegliere questo smartphone — realizzato per durare e rimanere sempre aggiornato nel tempo — come compagno per i prossimi anni. Il dispositivo segue un recente report globale che rivela come l’81% dei consumatori intervistati vuole telefoni che possano resistere alla prova del tempo.

Nokia X20: le parole dell’azienda

“Questa indagine non solo mette in evidenza l’amore che le persone hanno per i loro telefoni, ma anche il crescente desiderio di un cellulare di cui possano fidarsi per mantenere tutte le loro informazioni al sicuro più a lungo” “Il nuovo Nokia X20 risponde a precise richieste che i consumatori di tutto il mondo hanno sollevato: prestazioni di alta qualità mantenute per diversi anni di utilizzo, aggiornamenti software regolari per il massimo della sicurezza in ogni momento e ultima versione della piattaforma Android, indipendentemente dalla fascia di prezzo”

— dichiara Stephen Taylor, CMO di HMD Global.

Nokia X20 va oltre i limiti della fascia media, offrendo esperienze e qualità ben al di sopra del suo prezzo, grazie alla più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 5G che offre prestazioni top e un 5G veramente globale. Il design nordico che ispira tutti gli smartphone Nokia è abbinato a tre anni di garanzia e di aggiornamenti software per una maggiore sicurezza. Con l’interfaccia pulita di Android One, è dotato di Android 11. Le rinomate ottiche ZEISS e le innovative soluzioni di AI sono l’anima di un comparto fotografico incredibilmente versatile. Con un ampio display da 6,67″ FHD+ punch-hole, tutti i tuoi contenuti saranno visualizzati su uno schermo nitido e accattivante. Nokia X20 è inoltre dotato di una cover compostabile al 100% inclusa nella confezione — progettata per essere resistente ma sostenibile, così puoi tenere il tuo telefono più a lungo.

Completano il tutto un’impressionante fotocamera frontale da 32MP e una fotocamera quadrupla da 64MP sul retro. La funzionalità Dual Sight attiverà due fotocamere contemporaneamente in modo da poter catturare più lati della storia. Nokia X20 è disponibile da oggi al prezzo di 399€ nella configurazione 8/128 GB nei colori Sand e Blu.

