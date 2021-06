Nokia X10: arriva ufficialmente in Italia

Nokia X10 arriva in Italia, disponibili inoltre da qualche giorno anche Nokia G20, Nokia G10 e Nokia 1.4. Scopriamoli insieme

Con Nokia X10, da oggi disponibile in Italia a partire da 329 euro, HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia l’arrivo sul mercato italiano di altri tre smartphone: anche Nokia G20, Nokia G10 e Nokia 1.4 sono infatti in vendita da qualche giorno nel nostro Paese. Si arricchisce così l’offerta di prodotti durevoli e di qualità, indipendentemente dalla fascia di prezzo, dell’azienda finlandese.

Nokia X10: caratteristiche tecniche

Nokia X10, insieme a Nokia X20 la cui disponibilità è stata annunciata di recente, va oltre i limiti della fascia media. È in grado di soddisfare tutti coloro che desiderano massime performance e innovazione, offrendo al contempo esperienze e qualità ben al di sopra del suo prezzo. Nokia X10 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G che garantisce prestazioni top e un 5G veramente globale, mentre le rinomate ottiche ZEISS e le innovative soluzioni di AI sono l’anima di un comparto fotografico incredibilmente versatile con fotocamera quadrupla da 48MP, valorizzato dalla visualizzazione sullo schermo nitido e accattivante dato dall’ampio display da 6,67″ Full HD+ punch-hole. Con sistema operativo Android 11, la piena funzionalità e la sicurezza nel tempo sono garantite da tre anni di aggiornamenti e altrettanti di garanzia.

Nokia G10 e G20: caratteristiche tecniche

Nokia G10 e G20 rappresentano l’equilibrio perfetto per soddisfare tutte le esigenze quotidiane. Entrambi i telefoni della gamma mid-range G sono caratterizzati da una durata della batteria di tre giorni, la più lunga su uno smartphone Nokia, portando in dote longevità, una maggiore sicurezza grazie allo sblocco facciale e delle impronte digitali laterale e un impressionante display a goccia da 6,5” con un pratico boost della luminosità. Catturare e rivivere momenti memorabili in tutta la loro gloria, inoltre, non è mai stato così facile grazie alla fotocamera da 48MP di Nokia G20 e alla tripla fotocamera posteriore di Nokia G10, perfetta per situazioni di scarsa luminosità.

Nokia 1.4: caratteristiche tecniche

Nokia 1.4., è il telefono con tecnologie all’avanguardia, ma perfettamente accessibile, pensato per essere usato da tutta la famiglia. L’obiettivo macro incorporato è un divertimento assicurato per grandi e piccini. Inoltre il fantastico display edge-to-edge da 6,51” è quasi un pollice più grande del suo predecessore, nonché il più ampio mai visto nella serie 1 di Nokia. Inoltre, grazie al suo robusto design, si può felicemente lasciare in mano ai bambini senza preoccuparsi di come verrà trattato e, che si tratti di lunghe videochiamate, streaming o giochi, l’impressionante powerpack garantisce due giorni di energia per tutti.

Prezzi e disponibilità

Nokia X10 è disponibile nei colori Forest e Snow con configurazione da 4/128GB e 6/64 GB e a partire da 329 euro .

. Nokia G10 è disponibile nel colore Night con configurazione da 4/64GB a 169 euro .

. G20 è disponibile nel colore Night con configurazione da 4/64GB a 179 euro .

. Nokia 1.4 è disponibile nel colore Charcoal con configurazione 2GB/32GB al prezzo di 119 euro.

