Nokia T20: il nuovo tablet finalmente ufficiale

Arriva il tablet Nokia T20, batteria infinita e tutta la versatilità e l’affidabilità che ci si aspetta da un dispositivo Nokia. Scopriamolo insieme

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, presenta il nuovo tablet Nokia T20 che porta la classica qualità dei telefoni Nokia sul grande schermo, con una gamma di funzionalità versatili e una batteria di lunga durata che ti aiutano a eccellere nel lavoro e a rilassarti quando è il momento di riposare.

Nokia T20 segna l’introduzione della nuova serie T. Ricco di caratteristiche innovative che amerai, tra cui un luminoso schermo 2K, tre anni di update di sicurezza mensili e due anni di aggiornamenti gratuiti del sistema operativo.

Nokia T20: le parole dell’azienda

“Siamo orgogliosi di ascoltare e rispondere sempre ai desideri delle persone. Nell’ultimo anno, abbiamo notato l’aumento del lavoro ibrido e dell’apprendimento online, così come l’uso crescente dei social media, delle piattaforme di videochiamata e dei servizi di streaming che hanno generato un aumento nella richiesta di tablet, salita del 53% tra il Q1 del 2020 e lo stesso trimestre del 2021. Così, abbiamo creato il primo tablet Nokia di HMD Global, pensato per soddisfare le mutevoli esigenze delle persone e il loro desiderio di tecnologia e funzionalità versatili. Progettato per lavorare, imparare e giocare, il Nokia T20 offre le qualità classiche che le persone hanno imparato ad amare e ad aspettarsi dai nostri smartphone, in un formato nuovo di zecca.”

— dichiara Florian Seiche, CEO, HMD Global.

“C’è stata una rinascita nel mercato dei tablet. Il nostro ultimo rapporto Connected Consumer Radar sottolinea quanto sia diventata importante questa categoria, con il 27% dei proprietari che vede maggior valore nei tablet dall’inizio della pandemia”

— aggiunge Ben Wood, capo analista di CCS Insight.

Competenza riconosciuta nel settore della sicurezza e del software

Come per i telefoni Nokia, la sicurezza e il software rimangono un elemento chiave. Due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android a portata di mano, insieme a tre anni di update di sicurezza mensili per proteggersi dalle minacce. Quando si tratta di tempo passato a guardare lo schermo, mantenere i bambini al sicuro è importante tanto quanto nutrire la loro creatività e apprendimento. Il Nokia T20 dispone di Google Kids Space, un modo sicuro per i bambini per esplorare applicazioni, libri e video e alimentare le loro menti curiose. Google Kids Space funziona in parallelo con l’account Google del tuo bambino, che i genitori possono gestire con il Family Link parental control.

Nokia T20: design supportato dalla nota esperienza di Nokia nel settore degli smartphone

Il nuovo Nokia T20 è progettato con la stessa filosofia e design scandinavo dei telefoni Nokia, linee semplici e pure dove ogni dettaglio, bordo e finitura è curato e pensato per la facilità d’uso fin dall’inizio. La solida struttura metallica del corpo e la cornice lucida del display 3D fissano perfettamente il grande display al sottile corpo metallico, per un prodotto pensato per andare lontano.

Una batteria di lunga durata che permette di lavorare, imparare e giocare

Nessuno vuole essere schiavo del cavo di ricarica, quindi preparati a liberarti dalle catene grazie alle prestazioni della batteria da 8200mAh del Nokia T20 che assicura 15 ore di navigazione sul web, sette ore di chiamate o 10 ore di visione di film in famiglia. Il tablet è anche dotato della ricarica rapida, il che significa che puoi tornare a fare ciò che è importante, più velocemente.

Immergiti nelle cose che ami

Sia che tu stia guardando l’ultima serie TV o facendo un record personale con il tuo gioco preferito, potrai goderti ogni dettaglio grazie al display 2K del Nokia T20. E, in termini di videochiamate, il Nokia T20 è perfettamente adatto a gestire importanti incontri di lavoro o un quiz virtuale. Non solo, ma il tablet è anche certificato per la luce blu, in modo che tu possa andare lontano pur proteggendo i tuoi occhi.

Quando è il momento di rilassarsi, puoi sederti e goderti un audiolibro con i bambini o ascoltare la tua musica preferita con una sorprendente qualità del suono. Grazie agli altoparlanti stereo dotati di OZO Playback, catturerai ogni dettaglio importante per godere di un’esperienza di ascolto veramente coinvolgente. E, grazie ai doppi microfoni, sarai sicuro di essere ascoltato anche quando ti trovi in ambienti rumorosi, così non dovrai più dire: “Riesci a sentirmi?”.

Nokia T20: il partner su cui puoi contare per andare lontano

Il Nokia T20 si unisce all’ampia flotta di dispositivi Android Recommended (AER) che soddisfano i rigorosi requisiti aziendali di Google e che lo certificano un dispositivo di cui puoi fidarti per sostenere il tuo business. Il nuovo tablet funziona anche con HMD Enable Pro, la soluzione di gestione della mobilità aziendale, per massima facilità d’uso da un’unica interfaccia.

Accessori durevoli sono i compagni perfetti del Nokia T20

Poiché la gente vuole gadget più piccoli, ecco qui la gamma Micro. L’esclusiva tecnologia charge-through permette di miniaturizzarli per adattarli comodamente a tutte le orecchie, pur mantenendo oltre nove ore di durata della batteria. Insieme alla custodia di ricarica super sottile che offre ulteriori 18 ore di ascolto, la cui compattezza non compromette la qualità del suono.

Progettata per andare lontano e darti maggiore tranquillità, la cover Rugged del Nokia T20 fornisce una protezione extra, modellandosi perfettamente al dispositivo, mentre la cover Flip lo mantiene fresco come il primo giorno, con il suo design versatile.

Partnership affidabili per le migliori esperienze

Spotify darà ai proprietari del Nokia T20 accesso a 70 milioni di brani e 2,9 milioni di podcast out-of-the-box. E per un ulteriore controllo sulla tua privacy online, ExpressVPN sarà disponibile sul Nokia T20 con una prova gratuita di 30 giorni.

Nokia T20: prezzi e disponibilità

Il Nokia T20 sarà disponibile in Italia a partire da metà ottobre al prezzo di 239€ nella versione Wi-Fi (configurazione 4GB/64GB) e 249€ in quella LTE (configurazione 4GB/64GB).

Cosa ne pensate del nuovo tablet Nokia T20? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.