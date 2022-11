Nokia: gli smartphone e l’accessorio più sostenibili di sempre

Non sapete ancora cosa regalare a Natale? Ecco i nuovi device Nokia presentati a IFA 2022, costruiti con materiali riciclati e ideati per durare a lungo

Nokia X30 è lo smartphone più sostenibile di sempre, con la migliore esperienza fotografica PureView mai vista. La sua scocca è realizzata al 100% in alluminio riciclato e al 65% in plastica riciclata e con 3 anni di garanzia, 3 aggiornamenti del sistema operativo e 36 mesi di aggiornamenti mensili per la sicurezza, Nokia X30 5G è realizzato per superare i limiti di durata degli smartphone. Catturate splendidi scatti ultra-grandangolari e notturni e ammirateli sul migliore display PureDisplay da 6,43″ a 90 Hz, con colori brillanti e una visione fluida.

Configurazione: memoria da 8/256 GB, disponibile nelle colorazioni: Cloudy Blue e Ice White, ad un prezzo di 539€.

Nokia G60 5G: realizzato con materiali riciclati e ideato per durare nel tempo

Nokia G60 5G, è costruito con il 60% di plastica riciclata ed è destinato a durare più a lungo. È coperto da 3 anni di garanzia,3 upgrade del sistema operativo e aggiornamenti di sicurezza mensili, al fine di garantirti di restare sempre al passo con i tempi. Garantisce prestazioni di alto livello, l’ultima esperienza della fotocamera AI, e la garanzia Nokia di resistenza e durata. Inoltre, il display FHD+ da 6.58” a 120 Hz offre un’esperienza quotidiana estremamente fluida, oltre al fatto che si tiene facilmente in mano.

Configurazione: memoria da 4/128 GB, disponibile nella colorazione: Black, ad un prezzo di 339€.

Portable Wireless Speaker 2: l’altoparlante più sostenibile di sempre

Un audio fantastico con performance eccellenti. Nokia Portable Wireless Speaker 2 presenta un involucro esterno riciclato al 100% e, offre un audio potente da 5W, impressionante per le sue dimensioni compatte. Inoltre, l’epica durata della batteria di 22 ore consente di ascoltare più a lungo tutta la musica o podcast di cui avete bisogno. L’impermeabilità valutata IPX71 lo rende perfetto per la piscina. Il microfono integrato assicura un’acquisizione audio nitida e cristallina durante le chiamate a casa o in ufficio, mentre la modalità TWS consente di collegarsi con altri altoparlanti, per un audio ancora più potente.

Configurazione: bluetooth 5.1 e connessione USB-C, disponibile nella colorazione: Cloudy Blue, ad un prezzo di: 59,99€.

