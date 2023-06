Nokia G42 5G: il nuovo smartphone riparabile!

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il secondo smartphone riparabile direttamente dall’utente, Nokia G42 5G nella versione So Purple

Se vi è mai caduto un telefono, probabilmente avete dovuto convivere con uno schermo danneggiato. Nokia G42 è pensato per essere riparato coni QuickFix, in modo da poter sostituire schermo, porta di ricarica e batteria in autonomia grazie alle guide e alle parti di ricambio messe a disposizione da iFixit a prezzi accessibili. Secondo gli esperti di previsioni di trend globali WSGN, il Digital Lavender sarà il Colore dell’Anno 2023, per questo Nokia G42, primo smartphone riparabile di HMD Global con connettività 5G, si presenta al pubblico in versione So Purple, con una back cover posteriore riciclata al 65% e confezionato in un imballaggio misto certificato FSC.

Nokia G42 5G: veloce e intelligente

Grazie alla piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 480+, ricevere messaggi, condividere foto, navigare in internet, lavorare e giocare sarà ancora più veloce. Inoltre, l’ampia memoria, lo spazio di archiviazione e l’ottimizzazione intelligente dello sfondo, permetteranno di passare da un’applicazione all’altra in maniera sempre più fluida.

La fotocamera da 50MP contiene i migliori algoritmi di imaging basati sull’IA dei dispositivi Nokia per catturare scatti nitidi, anche nelle condizioni di luce più difficili. La modalità Ritratto mette in risalto il punto di messa a fuoco, mentre la Night Mode aiuta a realizzare scatti di qualità già dal tramonto, visualizzabili sul display HD+ da 6,56”. La presenza dell’audio OZO 3D renderà il suono dei video ancora più chiaro e profondo.

Nokia G42 5G: instancabile e sicuro

Con un’autonomia di ben 3 giorni, la batteria del Nokia G42 manterrà l’80% della sua capacità originale dopo 800 cicli di ricarica completa, indicativamente dopo quattro anni di utilizzo. Come tutti i telefoni Nokia, il G42 è costruito per durare nel tempo ed è stato rigorosamente testato per resistere agli urti quotidiani. Inoltre, è sempre aggiornato, grazie ai 3 anni di update di sicurezza mensili e 2 major upgrade garantiti. Con Android 13, avrete un maggiore controllo sulle informazioni a cui le app possono o non possono accedere, tra cui foto specifiche, video e cronologia degli appunti.

Prezzi, disponibilità e accessori

Nokia G42 5G è disponibile nel colore So Purple e nelle configurazioni 6/128 GB a partire da 259 euro. Kit di riparazione disponibile al costo di 5 euro su iFixit.com. I singoli pezzi di ricambio senza Kit sono disponibili ai seguenti prezzi:

Scocca a partire da 24,95 euro

a partire da 24,95 euro Batteria a partire da 24,95 euro

a partire da 24,95 euro Schermo a partire da 49,95 euro

a partire da 49,95 euro Porta di ricarica a partire da 24,95 euro

La versione So Grey del Nokia G42 5G sarà disponibili nelle prossime settimane.

a partire da 24,95 euro La versione So Grey del Nokia G42 5G sarà disponibili nelle prossime settimane. È possibile aggiungere un’ulteriore protezione al proprio Nokia G42 5G con la nuova custodia trasparente. Realizzata con materiali riciclati al 100% e con un imballaggio completamente riciclabile, la cover ultrasottile e leggera risalta il design del telefono. Disponibile su Nokia.com al prezzo di 29,90 euro

