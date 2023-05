Nokia C32: ufficiale il nuovo entry-level Nokia

Arriva in Italia il nuovo Nokia C32, dotato di fotocamera da 50 MP, Android 13 ed una batteria in grado di durare per ben 3 giorni

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia ufficialmente la disponibilità sul mercato italiano del nuovo Nokia C32, il primo smartphone della nota serie C dell’azienda finlandese dotato di fotocamera da 50MP in grado di offrire immagini in alta qualità a un prezzo ancora più accessibile. È disponibile con Android 13 in un design rinnovato, con finitura in vetro temperato per una user-experience ancora più premium.

“Nokia C32 stravolge totalmente l’immaginario comune su ciò che uno smartphone economico è in grado di fare. Dotato della fotocamera più avanzata della serie C fino ad oggi, è qui per offrire alle persone foto in alta qualità a un prezzo eccezionale”, sostiene Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global. “Crediamo che il valore non debba sacrificare il design; quindi, abbiamo progettato una finitura in vetro temperato che di solito si vede nei device più pregiati, al fine di garantire che anche l’estetica del Nokia C32 sia eccezionale come le foto che scatta”.

Design rivoluzionato a prezzi contenuti

Un disegno rinnovato, retro in vetro temperato, finitura bicolore ed eleganti bordi laterali portano la serie C a un nuovo livello. Luminoso display HD+ da 6,5” e una scocca disponibile in tre vivaci colori, Charcoal, Autumn Green e Beach Pink arricchiscono il nuovo device Nokia. Fotocamera principale da 50MP e quella interna da 8MP sono supportate da potenti algoritmi di imaging per ottenere il massimo dall’hardware. Catturando più luce che mai e supportando una modalità notturna su misura sia per la fotocamera anteriore che posteriore, Nokia C32 offre immagini impressionanti in qualsiasi condizione di luce.

Android 13 subito dopo l’acquisto

È possibile usufruire sin da subito dei vantaggi di Android 13 e delle varie personalizzazioni presenti all’interno del nuovo major Upgrade firmato Android per rendere il proprio Nokia C32 unico nel suo genere. Dalle preferenze di lingua per ogni app al copia e incolla tra dispositivi, le funzioni versatili permettono di navigare più rapidamente e fluidamente tra le varie applicazioni, da quelle lavorative a quelle ludiche.

L’appartenenza alla famiglia della serie C comporta una garanzia di durata e longevità

Il vetro temperato sul fronte e sul retro, il robusto chassis in metallo per un maggiore supporto ai componenti interni e la protezione IP52 difendono il Nokia C32 da graffi, cadute e usura quotidiana. All’interno, riduzione del consumo delle app meno utilizzate e il Super Battery Saver aiutano la batteria a durare fino a tre giorni con una sola carica. Per mantenere i dati al sicuro, con Nokia C32 vi sono due anni di aggiornamenti di sicurezza gratuiti.

Utilizzo ancora più fluido delle app grazie all’estensione della memoria RAM

Nokia C32 è inoltre dotato di 3 GB di RAM virtuale extra con estensione di memoria per un utilizzo più fluido delle applicazioni. Come tutti i telefoni Nokia, i bloatware vengono ridotti al minimo, in modo da avere più spazio per i file che contano di più.

Prezzi, disponibilità e accessori

Nokia C32 è disponibile direttamente sul sito ufficiale Nokia nei colori Charcoal, Autumn Green e Beach Pink nella configurazione 4/64 GB a partire da 149 euro. Compatibile con il nuovo caricatore Nokia 65W Dual Port, che garantisce una ricarica più rapida ed è realizzato con una custodia al 70% composta da materiali riciclati, a 49,99 euro. Che ne pensate del nuovo smartphone Nokia? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!