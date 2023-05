Nokia 105 e Nokia 110: in arrivo due nuovi feature phone

HMD Global presenta le nuove versioni degli iconici Nokia 105 e Nokia 110, soluzioni ideali per chi desidera sfuggire alla stanchezza della tecnologia

Gli ultimi nati del portafoglio, Nokia 105 e Nokia 110, riaffermano l’impegno dell’azienda a garantire a tutti l’accesso a una tecnologia conveniente e duratura non solo nel mondo degli smartphone. In qualità di leader in un mercato dei feature phone che ha raggiunto il miliardo di dollari nel 2022, i nuovi telefoni HMD Global consolidano l’eredità Nokia caratterizzata da durata e autonomia imbattibili.

“Le nuove versioni degli iconici Nokia 105 e Nokia 110 portano la user-experience a un livello superiore”, sostiene Adam Ferguson, Head of Product Marketing, HMD Global. “Gli utenti avranno tra le mani due telefoni caratterizzati da una batteria ancora più capiente e da sistemi di intrattenimento e accessibilità rinnovati e migliorati”.

Nokia 105: caratteristiche

Nokia 105 vanta una batteria del 25% più grande rispetto al suo predecessore che garantisce fino a 14 ore di conversazione e oltre tre settimane di standby con una sola carica. Dopo aver superato rigorosi test di durata per i quali i dispositivi Nokia sono noti, il nuovo feature phone vi permette di affrontare qualsiasi imprevisto. Inoltre, la nano texture della scocca protegge i rivestimenti colorati in Charcoal, Cyan o Red Terracotta da graffi e urti.

Nokia 105 è dotato di una radio FM wireless che può essere utilizzata con o senza cuffie, per ascoltare la musica preferita o le notizie, e di spazio per 2.000 numeri e 500 SMS, per tenere aggiornati tutti i contatti e le conversazioni. Il registratore vocale consente di tenere traccia e riascoltare i momenti che non si vogliono dimenticare e l’iconico Snake sarà sempre con voi quando ne avrete voglia.

Nokia 110: caratteristiche

Nokia 110 si rifà il look grazie un nuovo tocco di freschezza e modernità. L’ampio display a finestra e i tasti a isola consentono di navigare e digitare in tutta tranquillità. Disponibile nei colori Charcoal o Cloudy Blue, il telefono vi garantirà un device sempre alla moda. La nuova nano texture migliora la presa e i rigorosi test di durata assicurano che Nokia 110 sia in grado di resistere agli urti e graffi della vita quotidiana e di durare per settimane con una sola ricarica.

È ricco di funzioni per impedire che gli utenti si annoino. Lettore MP3 e supporto della scheda di memoria da 32 GB consentono di ascoltare fino a 8.000 brani e di portare con sé le proprie playlist personalizzate ovunque si vada. La radio FM wireless funziona con o senza auricolare, per avere sempre con sé la propria stazione radiofonica preferita. Invece, la fotocamera posteriore è pronta a fotografare i momenti più importanti della giornata, tutti godibili sul display da 1,77”. Grazie allo spazio per memorizzare 1500 numeri e 250 SMS, tenersi in contatto è sempre più facile e veloce senza la necessità di dover cancellare messaggi o nomi dalla rubrica per fare posto a quelli nuovi.

Prezzo e disponibilità

Nokia 105 e Nokia 110 saranno disponibili in Italia a partire dalle prossime settimane. Prezzo, colorazioni e configurazioni verranno comunicati prossimamente.