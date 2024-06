Motorola serie S: Moto S50 Neo si prepara al debutto globale

Scopri il nuovo Moto S50 Neo di Motorola, lo smartphone di fascia media che ridefinisce gli standard del settore

Motorola ha stupito ancora una volta il mercato cinese presentando la nuovissima serie Razr 50 e, inaspettatamente, un nuovo gioiello della gamma S: il Moto S50 Neo. Un dispositivo di fascia media che promette di ridefinire gli standard del settore grazie a specifiche tecniche all’avanguardia e a un design accattivante, frutto della collaborazione con Pantone.

Moto S50 Neo: caratteristiche

Il Moto S50 Neo è un concentrato di potenza e stile. Il cuore pulsante è il nuovissimo chipset Snapdragon 6s Gen 3, che garantisce prestazioni fluide e reattive, perfetto per chi ama il multitasking e non vuole rinunciare alle ultime novità in fatto di gaming mobile. A completare il quadro, un display pOLED curvo da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz, che offre un’esperienza visiva immersiva e colori vibranti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Moto S50 Neo vanta una batteria da 5.000 mAh, in grado di garantire un’autonomia eccezionale, anche con un utilizzo intenso. E grazie alla ricarica rapida a 30W, bastano pochi minuti per tornare operativi.

Fotocamere

Il comparto fotografico è altrettanto interessante. La fotocamera principale da 50MP, dotata di sensore Sony IMX882 e apertura F/1.79, permette di catturare scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa luminosità. L’obiettivo ultrawide da 8MP con campo visivo di 118 gradi è ideale per immortalare paesaggi mozzafiato o grandi gruppi di amici. Infine, la fotocamera frontale da 32MP, nascosta nel punch hole, garantisce selfie perfetti in ogni occasione.

Il Moto S50 Neo sarà disponibile in tre eleganti colorazioni: Gray, Olivine e Surf, sviluppate in collaborazione con Pantone. Le ultime due varianti presentano una texture posteriore che ricorda un tessuto, piacevole al tatto e resistente all’usura, aggiungendo un tocco di originalità al design.

Prezzi e disponibilità

Il lancio ufficiale in Cina è previsto per venerdì 28 giugno, con prezzi a partire da 1.399 CNY (circa 192 dollari) per la versione base da 8GB di RAM e 256GB di storage. Le altre due varianti, rispettivamente con 12GB di RAM e 256GB o 512GB di storage, avranno un prezzo di 1.599 CNY (circa 220 dollari) e 1.899 CNY (circa 261 dollari).

Ma la vera notizia è che il Moto S50 Neo potrebbe presto sbarcare anche sul mercato globale con il nome di Moto G85, portando con sé tutte le sue straordinarie caratteristiche e un design innovativo che non passerà inosservato.