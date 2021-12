Motorola Edge X30: annunciato ufficialmente

L’azienda statunitense ha da pochissimo aperto i preordini in Cina per il suo nuovo Motorola Edge X30, il primo smartphone al mondo ad essere equipaggiato con il recentissimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Ecco tutti i dettagli

Il nuovo device marchiato Motorola, Edge X30, va a rinnovare la fascia alta del mercato grazie alla presenza del nuovissimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La società ha però dichiarato l’arrivo anche di una versione speciale del suddetto dispositivo, caratterizzato da un’inedita selfie camera da 60MP nascosta sotto al display. Al di fuori di questa diversificazione inerente il comparto fotografico, i 2 smartphone saranno dotati delle medesime caratteristiche, vale a dire schermo da 6,67″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144Hz, memoria RAM che spazia dagli 8GB ai 12GB e fotocamera posteriore da 50MP. Verrà venduto con a bordo Android 12 con MYUI 3.0.

Motorola Edge X30: scheda tecnica

La dotazione completa prevede:

Display: 6,67″ con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel), 144Hz, HDR10+, luminosità sino a 700 nits, vetro Corning Gorilla Glass 5 ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore ultra grandangolare da 50MP + obiettivo di profondità da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo di profondità da ; Fotocamera anteriore: 60MP ;

; Connettività: dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ax (2,4/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC, sensore di impronte digitali laterale ;

; Batteria: 5000mAh , supporto ricarica rapida a 68W ;

, supporto ricarica rapida a ; OS: Android 12 con MYUI 3.0 ;

; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: ~ 444€;

Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: ~ 472€;

Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~499€:

Edge X30 Special Edition: ~555€

Motorola Edge X30: analisi

La dotazione hardware consente a questo terminale di offrire performance eccellenti in qualsiasi campo. Il connubio Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ed i 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 assicureranno un multitasking granitico delle applicazioni ed una loro velocità di esecuzione sempre alta. Merito anche della memoria ROM di tipo UFS 3.1, la più veloce in lettura e scrittura. Il pannello da 6,67″ FHD+ offre un valore aggiunto durante la fruizione, ad esempio, di videogiochi dal momento che la sua frequenza di aggiornamento può spingersi fino a 144Hz ed offrendo quindi immagini più fluide. Ancora, grazie al modem 5G integrato potrà avvalersi delle reti di ultima generazione così da assicurare una velocità di download/upload dei dati altissima.

La batteria interna sarà da 5000mAh, una capacità più che sufficiente per assicurare almeno 1 giorno di autonomia. Con le dovute accortezze in termini di consumo energetico ci si potrà spingere anche oltre in termini di operatività. Sempre in merito alla batteria, supporterà la ricarica ultra rapida a 68W. Il comparto fotografico dovrebbe offrire, in base a quanto riportato sulla scheda tecnica, scatti di buona qualità potendo contare su un sensore principale da ben 50MP.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di Motorola? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!