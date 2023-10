Motorola: ecco la nuova partnership con AC Monza

Spazio Lenovo si è animato con i colori Pantone di Motorola, accogliendo gli appassionati dell’AC Monza, i quali hanno avuto l’opportunità di incontrare e conoscere i loro idoli.

Motorola continua a celebrare la sua passione sportiva, dimostrata in tutte le partnership del brand – da AC Monza a UYBA Volley Busto Arsizio, passando per la Formula 1 e Ducati insieme a Lenovo, per finire con la Pallacanestro 2.015 Forlì. Giovedì 5 ottobre è stata l’occasione perfetta per festeggiare ancora una volta l’ottima collaborazione con AC Monza, che prosegue da diversi anni e che ha accompagnato la squadra dritta verso la Serie A.

Motorola x AC Monza: insieme per Edge 40 Neo

Per celebrare il lancio del nuovo smartphone Motorola, edge 40 neo, il flagship store del gruppo, Spazio Lenovo, sito nel cuore di Milano vicino a Piazza San Babila, si è tinto di Caneel Bay, la sfumatura di azzurro individuata da Pantone per il recente device del brand. A popolare lo store, invece, sono stati gli appassionati di Motorola e tifosi di AC Monza, che hanno riempito la location con più di 350 accessi nel corso della serata.

Gli ospiti hanno potuto godersi le magiche experience dedicate a edge 40 neo, come lo speciale photobooth immersivo dedicato al device, in particolare alla sua certificazione IP68 che ne permette l’immersione in acqua, oppure i calcio balilla color Caneel Bay a disposizione di tutti per una partita. Ma il focus della serata è stato lo speciale show interamente moderato da Calciatori Brutti, lo “spogliatoio più grande d’Italia”, che ha coinvolto l’Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani e una selezione di calciatori della squadra.

Ieri Armando Izzo, Michele Di Gregorio, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio e – a sorpresa – persino il recentissimo acquisto Papu Gomez hanno partecipato a un divertente quiz orchestrato da Calciatori Brutti. Il pubblico ha poi potuto scattare foto e autografi con i propri idoli. Non è mancata una scena iconica che resterà a lungo nei ricordi dei presenti: il pubblico, i calciatori della squadra e Adriano Galliani hanno ballato sulle note della ormai famosissima “Papu Dance”!

Le dichiarazioni ufficiali

“Quest’evento è stato la perfetta celebrazione della partnership con AC Monza,” afferma Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola, “avvicinarsi ai tifosi, creare l’occasione di conoscere i propri idoli e farlo proprio nel flagship store del nostro brand per noi significa entrare nei cuori delle persone, creare una connessione emotiva che lega l’amore per il calcio a Motorola. È questo il vero significato, per noi, di aver scelto una squadra come AC Monza per la nostra partnership: un modo profondo, reale, di toccare con mano la passione delle persone e regalargli momenti significativi per viverla”.

“Con il brand Motorola si è sviluppata una vera e propria intesa in questi anni,” afferma Adriano Galliani, Amministratore Delegato di AC Monza. “AC Monza condivide con Motorola il desiderio di vincere, di superare le sfide: una vera e propria comunione di valori, che ci porta a scegliere giovani talenti da supportare e far crescere, premiando impegno e passione, le parole chiave della nostra partnership”, conclude Galliani.

