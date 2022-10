Motorola: ecco il nuovo moto G72

L‘azienda Motorola è lieta di presentare il suo nuovo moto G72. Milioni di pixel, miliardi di colori

Motorola (clicca qui per maggiori info sull’azienda) presenta il nuovo moto g 72. Un concentrato di potenza che offre foto incredibilmente dettagliate con 108 milioni di pixel e un display cinematografico con oltre un miliardo di colori.

Dettagli sul nuovo moto G72 di Motorola

Il nuovo nato della famiglia moto g dispone di due grandi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos, un potente processore e una batteria con I momenti più importanti meritano una fotocamera capace di immortalarli al meglio. Quindi moto g 72 mette a disposizione un sensore principale da 108MP ad altissima risoluzione che cattura 9 volte più luce. Combinando nove pixel in un unico enorme ultra-pixel, per immagini più luminose, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dotato anche di una fotocamera Ultrawide da 8MP, moto g 72 offre un’inquadratura 4 volte più ampia rispetto a un obiettivo standard. È, inoltre, in grado di percepire la profondità, in simbiosi con la fotocamera principale, per sfocare automaticamente lo sfondo e ottenere ritratti in stile professionale. A completare questo straordinario comparto fotografico c’è la fotocamera dedicata Macro Vision che permette di avvicinarsi 5 volte di più al soggetto, catturando dettagli che altrimenti sfuggirebbero con un obiettivo standard.

Grandi prestazioni

Guardare i film e giocare ai videogiochi preferiti non è mai stato così coinvolgente, con oltre un miliardo di sfumature di colori reali su moto g 72 . Il display OLED da 6,6 ” con HDR10+ soddisfa gli standard cinematografici relativi ad accuratezza del colore, luminosità e livello di contrasto, in modo che tutto ciò che viene riprodotto sullo schermo sia ultra-realistico. Per un’esperienza ancora più immersiva, questo display ultrasottile è praticamente privo di bordi e, grazie a un refresh rate fino a 120Hz, assicura una sensibilità al tocco ancora più elevata.

A completamento dello splendido display, un suono realmente multidimensionale. Motorola ha incluso due grandi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos che entrano in funzione anche quando si collegano le cuffie, in modo da poter ascoltare al meglio anche i minimi dettagli.

Performance da TOP

Oltre a un incredibile comparto fotografico e a uno splendido display, Motorola ha pensato anche alle performance del dispositivo. Il processore MediaTek Helio G99 assicura prestazioni di altissimo livello. Nel bel mezzo di un gameplay o durante lo streaming della propria serie preferita, moto g 72 sprigiona tutta la potenza necessaria. Per i gamer, questo innovativo chipset a 6nm consente di aumentare l’efficienza di gioco del 20%, preservando la durata della batteria anche quando si è spinti al limite dai titoli che richiedono maggiori risorse.

Moto g 72 è dotato, infine, di una batteria da 5.000mAh che permette di non avere preoccupazioni fino al giorno seguente. E quando è necessario ricaricare, la tecnologia TurboPower 30W assicura ore di autonomia con pochi minuti di ricarica.

Prezzo e disponibilità del moto G72 di Motorola

Moto g 72 sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo di 329,90 euro nella variante 6/128GB di memoria, nelle colorazioni Meteorite Black e Polar Blue.

