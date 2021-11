Motorola Black Friday: le offerte del momento

Da oggi al 29 novembre promozioni incredibili su tutta la gamma grazie alle offerte del Black Friday di Motorola. Scopriamole assieme

Il tanto atteso Black Friday è finalmente arrivato e, per celebrarlo a dovere, Motorola ha previsto sul proprio sito fantastiche offerte su diversi smartphone della propria gamma. Solo per fare un esempio, da oggi fino al 29 novembre, sarà possibile portarsi a casa il motorola razr 5G risparmiando addirittura 600€!

Motorola Black Friday: le offerte

Motorola razr 5G, il leggendario DNA Motorola incontra la straordinaria velocità del 5G in questo gioiello tecnologico. Il suo rivoluzionario materiale flessibile consente allo splendido display OLED da 6,2″ di piegarsi completamente a metà, adattandosi comodamente a qualsiasi mano o tasca. Prezzo in promozione sul sito: 990,90€

Motorola Edge 20 Pro mette in campo il sistema di fotocamere di Motorola più potente di sempre. Grazie a uno zoom ottico ad alta risoluzione scatta foto nitide e cristalline da una distanza cinque volte superiore senza compromettere chiarezza e dettagli, spingendosi, inoltre, a una distanza ancora maggiore con il Super Zoom 50x. Prezzo in promozione sul sito: 629,90€

Motorola Edge 20 (8/256GB) è lo smartphone 5G di Motorola più sottile di sempre, grande nelle prestazioni, non nelle dimensioni. Scatta foto straordinarie da qualsiasi angolazione grazie al sistema di fotocamere da 108MP e al Super Zoom 30x. Con display OLED ultra-brillante e ultra-fluido da 144Hz, un potente processore Qualcomm Snapdragon e la velocità dell’ultima generazione 5G, garantisce sempre il massimo delle performance. Prezzo in promozione: 539,90€

Motorola Edge 20 Lite (8/128GB) è lo smartphone per foto perfette in ogni occasione, grazie a un sensore ad alta risoluzione da 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare a 118º e l’obiettivo Macro Vision che ingrandisce fino a quattro volte i soggetti. Questo, e tanto altro, è racchiuso in uno smartphone sempre performante. Prezzo in promozione sul sito: 359,90€

Moto g60s un dispositivo incredibilmente veloce che, grazie alla ricarica TurboPowerTM, garantisce 12 ore di autonomia in appena 12 minuti. Con un refresh rate di 120Hz immagini e scorrimento saranno più fluidi che mai, grazie anche al supporto del reattivo processore MediaTek Helio G95. Prezzo in promozione sul sito: 229,90€

Per scoprire tutte le offerte Motorola per il Black Friday, puoi visitare la pagina dedicata sul sito. Cosa ne pensate delle offerte di Motorola? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.