Moto G20, G60 e G40 Fusion: annuncio in vista

Un recente leak svela l’intenzione da parte della casa statunitense di rimpinguare la serie G dei suoi smartphone con i nuovi Moto G20, Moto G60 e Moto G40 Fusion. Scopriamone tutti i dettagli

E’ recente la diffusione su Twitter da parte di un leaker dei primi press render ufficiosi inerenti i prossimi prodotti che andranno ad infoltire la gamma G di Motorola, stiamo parlando dei Moto G20, G60 e G40 Fusion. Il Moto G20 andrà a rappresentare il più economico della triade in quanto dotato di display da 6,5″ HD+ (1.600 x 720) e di un SoC UNISOC T700 octa-core supportato da soli 4GB di memoria RAM. Il Moto G60 ed il Moto G40 Fusion rientrerebbero nella categoria di fascia media, ed avranno alcune caratteristiche in comune tra cui un display FHD + da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120Hz, una batteria da 6000 mAh con supporto per la ricarica rapida e come SoC uno Snapdragon 732G.

Moto G20: scheda tecnica (ipotetica)

Display: 6,5″ HD+ (1.600 x 720) ;

; CPU: UNISOC T700 octa-core ;

; GPU: ARM Mali-G52 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB di archiviazione interna;

di archiviazione interna; fotocamera posteriore: quadrupla fotocamera con sensore primario da 48MP , ultra grandangolare da 8MP e altri due obbiettivi da 2MP ;

con sensore primario da , ultra grandangolare da e altri due obbiettivi da ; fotocamera anteriore: 13MP ;

; connettività: 4G, Bluetooth, Wi-Fi, USB-C, NFC ;

; batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica 10W;

con supporto alla ricarica 10W; dimensioni: 165,22 x 75,73 x 9,19mm ;

x x ; peso: 200g;

Moto G20: analisi

Dalla dotazione hardware è evidente come il Moto G20 sia uno smartphone entry level, dotato di un grande schermo da 6,5″ solo HD+. Il processore ed i 4GB di memoria RAM garantiranno un’esperienza fluida nel caso di un uso “leggero” del device, vale a dire navigazione web e utilizzo di app di messaggistica. Probabilmente qualche videogame sarà possibile eseguirlo senza troppi problemi a patto che vengano impostati i dettagli grafici al minimo. Ciò che risalta è la capienza della batteria da ben 5000mAh, che dovrebbe garantire 1 o 2 giorni di autonomia con un utilizzo moderato del device. La quadrupla fotocamera posteriore, infine, con obbiettivo principale da 48MP dovrebbe consentire scatti sufficienti o comunque soddisfacenti per quel tipo di utenza che non ricerca un cameraphone.

Moto G60 e Moto G40 Fusion: scheda tecnica (ipotetica)

Display: LCD IPS da 6,78″ con risoluzione di 1080 x 2460 e refresh rate fino a 120Hz, HDR10 ;

da con risoluzione di e refresh rate fino a ; CPU: Snapdragon 732G ;

; RAM (Moto G60): 6GB ;

; RAM (Moto G40 Fusion): 4GB ;

; ROM (Moto G60): 128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; ROM (Moto G40 Fusion): 64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore (Moto G60): sensore principale da 108MP + 8MP ultra grandangolare/ macro + 2MP profondità;

+ ultra grandangolare/ macro + profondità; Camera posteriore (Moto G40 Fusion): sensore principale da 64MP + 16MP + 2MP ;

; fotocamera anteriore (Moto G60): 32MP ;

; Camera anteriore (Moto G40 Fusion): 16MP ;

; connettività: Bluetooth, Wi-Fi, USB-C, NFC ;

; batteria: 6000 mAh ;

; OS: Android 11

Moto G60 e Moto G40 Fusion: analisi

Se le caratteristiche di questi due smartphone dovessero essere confermate, rientrerebbero di diritto nella categoria di fascia media, in quanto grazie al processore più performante consentiranno un multitasking delle applicazioni più solido nonché una maggiore velocità di esecuzione delle stesse. Da sottolineare la presenza su entrambi di un display FHD+ IPS da 6,78″ per una migliore fruizione dei contenuti video e di una enorme batteria da 6000mAh in grado di rendere operativo lo smartphone per almeno 2 giorni (variabile ovviamente dal tipo di utilizzo ed altri fattori quali intensità della retroilluminazione o uso intenso del traffico dati).

Riguardo il comparto fotografico, il sensore principale del Moto G60 è da 108MP e dovrebbe assicurare scatti di qualità soddisfacente per una larga fetta di potenziali acquirenti. Il sensore principale del G40 Fusion è da 64MP invece, ma ciò non toglie che sarà capace di fornire foto di discreta qualità, almeno sulla carta. Si segnala infine su entrambi i dispositivi la presenza di Android 11 come software di sistema e della possibilità di espandere in entrambi la memoria di archiviazione interna tramite l’inserimento di una MicroSD nel relativo slot.

Cosa ne pensate delle caratteristiche hardware ipotetiche dei nuovi smartphone Motorola?