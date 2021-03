Moto G100 e Moto G50: le nuove proposte firmate Motorola

Motorola ha annunciato l’uscita in Italia dei nuovi Moto G100 e Moto G50 che vanno a rinnovare la gamma Moto G, giunta adesso alla decima iterazione

L’azienda statunitense propone per il mercato italiano due nuovi smartphone che vanno ad aggiornare la famiglia Moto G, parliamo del Moto G100 e Moto G50. Il più prestante sotto il profilo hardware è il G100, che integra un SoC Snapdragon 870, che rappresenta una via di mezzo in termini di potenza tra lo Snapdragon 888 e lo Snapdragon 865+.

E’ inoltre dotato di ben 8GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e di 128GB di memoria ROM di tipo UFS 3.1, il più veloce che al momento la tecnologia mette a disposizione. E’ inoltre espandibile tramite slot per MicroSD. Il modello minore, il G50 appunto, è caratterizzato da un SoC Snapdragon 480 e da “soli” 4GB di memoria RAM e 64/128GB di ROM, sempre espandibile tramite l’ingresso per MicroSD. Nota di merito per entrambi i modelli è la compatibilità con le reti 5G unito al supporto Dual SIM (slot ibrido) ed alla presenza di un jack audio da 3,5mm.

Moto G100: scheda tecnica

Andando ad analizzare nel dettaglio l’hardware del device, troviamo:

Display: LCD da 6,7″ FHD+ (2520 x 1080), 21:9 Cinema Vision con refresh rate fino a 90Hz ;

da con refresh rate fino a ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 870 ;

; RAM: 8GB ;

; ROM: 128GB UFS 3.1 con Turbo Write espandibile tramite scheda MicroSD ;

con espandibile tramite scheda ; fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica 1/2″, apertura f/1,7, 16MP Ultra-grandangolare (FOV 117°), Macro Vision, apertura f/2,2, 2MP profondità , apertura f/2,4, TOF Advanced Laser Autofocus ;

, ottica 1/2″, apertura f/1,7, (FOV 117°), Macro Vision, apertura f/2,2, , apertura f/2,4, ; fotocamera anteriore: 16MP , apertura f/2,2, 8MP Ultra-grandangolare (FOV 118°), apertura f/2,4;

, apertura f/2,2, (FOV 118°), apertura f/2,4; connettività: modulo 5G, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 dualband ;

; batteria: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 20W ;

con supporto alla ricarica rapida ; dimensioni: 168,38 x 73,97 x 9,69 mm;

x x mm; peso: 207g ;

; colori: Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey (da aprile);

e (da aprile); OS: Android 11

Prezzo: 599,99 euro (499,99 dal 26 Marzo al 18 Aprile)

Grazie al gigantesco pannello IPS da 6,7″ con risoluzione FHD+ potremo apprezzare al meglio i contenuti in streaming o le fotografie da noi scattate grazie alla brillantezza dei colori offerti dal display. Ancora, grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 90Hz potremo notare meno le “sfocature” durante lo scrolling di pagine web o i cambi di visuale repentini in giochi di stampo FPS. Avremo poi un’autonomia dichiarata fino a 2 giorni di utilizzo “tipico” (vale a dire navigazione web, applicazioni di messaggistica e qualche videogioco leggero per il processore video) per merito della capiente batteria da 5000mAh con ricarica Turbo Power da 20W.

Infine è da sottolineare che questo smartphone è il primo a supportare la nuova piattaforma “Ready For” creata da Motorola. Quest’ultima consente, una volta collegato il dispositivo alla propria TV di casa o monitor esterno tramite un cavo Type-C/Type-C o Type-C/HDMI, di visualizzare su questi ultimi ciò che appare sul display del telefono (quindi fare un vero e proprio “mirroring“), oppure attivare una modalità “Mobile Desktop” che permetterà di lavorare in un ambiente multi finestra permettendo di collegare anche un mouse e una tastiera wireless.

Moto G50: scheda tecnica

Display: IPS da 6,5″ Max Vision, HD+ (1600×720) e 269ppi ;

da e ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 480 ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB/128GB per archiviazione interna espandibile con MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile con ; fotocamera posteriore: 48MP+5MP+2MP ;

; fotocamera anteriore: 12MP ;

; connettività: Modem 5G, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ;

; batteria: 5000mAh con ricarica a 10W ;

con ricarica a ; dimensioni: 164,9 x 74,9 x 8,95mm ;

x x ; peso: 192g ;

; colori: Steel Grey e Aqua Green ;

e ; OS: Android 11 ;

; Prezzo: 279,90 euro

Nonostante abbia un display IPS leggermente più piccolo da 6,5″, è solamente HD+, quindi supporta una risoluzione fino a 1600 x 720. I 4GB di RAM dovrebbero soddisfare diverse tipologie di utenza, ma certamente non chi cerca uno smartphone principalmente per applicazioni videoludiche estreme o per il multitasking pesante. Nonostante questo è uno telefono che per la fascia di prezzo in cui rientra potrebbe far gola a molti, visto e considerato che l’hardware che monta gli consente di fare un pò di tutto con scioltezza.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone Motorola? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!