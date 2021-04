Mi 11 Lite 5G ufficiale: bundle con Mi Smart Band 6

L’attesa è finita. Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, rende disponibile su mi.com Mi 11 Lite 5G, andando ad ampliare la famiglia di smartphone Mi 11. Scopriamolo insieme

Dal design ultra slim ed elegante, Mi 11 Lite 5G è ideale per chi ama distinguersi e per chi cerca uno smartphone leggero e alla moda con colori accesi e decisi come Truffle Black, Mint Green e Citrus Yellow. Dotato di una tripla fotocamera posteriore da 64MP, che scatta foto e video di livello professionale, offre anche una creatività illimitata con nuove modalità video e filtri.

Mi 11 Lite 5G: Presentazione

Presentato lo scorso 29 Marzo, da pochi giorni é in vendita su mi.com al prezzo di 449,90€ in unica configurazione da 8GB+128GB. Fino al 29 aprile, tutti coloro che acquisteranno il dispositivo riceveranno in bundle anche Mi Smart Band 6, l’ultimo arrivato della popolare serie wearable.

Disponibilità

Lo smartphone è già disponibile con TIM, acquistabile in un’unica soluzione o a rate. Per maggiori informazioni sul piano tariffario visitare i punti vendita fisici o il sito www.tim.it. A partire da inizio maggio sarà invece disponibile anche presso gli altri operatori telefonici.

Conclusioni

Cosa ne pensate dunque del nuovo Mi 11 Lite 5G? Lo acquisterete?