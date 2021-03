Manager SIM Pixel: come risolvere il recente errore

In questi giorni, l’applicazione Manager SIM per i Google Pixel riporta l’errore di continua chiusura. Vediamo come risolvere il problema

Recentemente l’applicazione di gestione della SIM installata sui dispositivi Pixel sta riscontrando problemi, in quanto ogni qual volta che si apre l’applicazione appare il messaggio “L’applicazione Manager SIM continua ad interrompersi”. A quanto pare, i dispositivi che ricevono questo problema sono gli ultimi modelli, in particolare i Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5. Un’applicazione di questo tipo è invisibile — usata poco da parte dell’utente — ma fondamentale per il corretto funzionamento del sistema completo. Questa permette di gestire le diverse tipologie di connessione dati del gestore telefonico, scegliere quale SIM usare — nel caso di device dual SIM — e altro. Vediamo assieme come risolvere temporaneamente questo problema, in attesa di una soluzione definitiva da parte di Google.

Manager SIM Pixel: come risolvere

Data la recente natura del problema e l’assenza di una soluzione definitiva, la soluzione proposta è quella di disintallare gli aggiornamenti recenti. Per fare ciò, bisogna premere su “Informazioni App” quando appare il messaggio di errore. Si aprirà la pagina delle impostazioni con le informazioni dell’app in questione e in alto a destra sarà presente il menù a cascata. Questo aprirà una nuova finestra dove sarà presente la voce “Disinstalla aggiornamento“. Così facendo, l’applicazione verrà ripristinata alla versione di fabbrica, eliminando la versione difettosa.

Alcuni utenti in rete segnalano di aver ricevuto un aggiornamento per l’applicazione e il problema sembra essere risolto. Detto ciò, vi consigliamo di controllare la disponibilità di un aggiornamento dell’applicazione dal Play Store, potendo raggiungere l’applicazione desiderata al seguente link.

Anche voi avete problemi con i vostri dispositivi Google? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna news o video-recensione.