L’offerta per lavorare da remoto che tutti i possessori di partita IVA stavano aspettando

Grazie a Vodafone, tanti giga da utilizzare, accompagnati da numerosissimi servizi inclusi, consentiranno ai piccoli imprenditori di migliorare la gestione aziendale

Per i possessori di partita IVA è arrivata una buonissima notizia: Vodafone Business ha dato vita a un bundle che riunisce l’offerta Dati Smart e la soluzione digitale Microsoft 365 e che permette di avere una promozione completa per la telefonia mobile e per gestire il proprio lavoro da remoto, anche coinvolgendo i propri collaboratori.

La nuova offerta di Vodafone Business permette di ottimizzare il proprio lavoro

Tanti giga da utilizzare, accompagnati da numerosissimi servizi inclusi, consentiranno ai piccoli imprenditori di migliorare la gestione aziendale e avvalersi dei servizi offerti da partner competenti e professionali come Vodafone Business e Microsoft, e a prezzi davvero competitivi.

A disposizione ci sono due diversi bundle:

il servizio M365 Standard che si rivela ottimale per chi ha bisogno di una piattaforma di lavoro condivisa;

che si rivela ottimale per chi ha bisogno di una piattaforma di lavoro condivisa; il servizio M365 Premium che, oltre alle funzionalità già comprese nel piano Standard offre anche funzioni di sicurezza avanzate, l’aggiornamento dei dispositivi a Windows 11 e il servizio Microsoft Intune per la gestione dei dispositivi che accedono ai dati aziendali.

L’offerta sul piano Dati Smart e Microsoft 365 si può attivare a un prezzo particolarmente conveniente: entrambi non prevedono costi iniziali e in più la tariffa di telefonia mobile è scontata a 10 euro al mese, mentre la soluzione digitale M365 è scontata a 8,90 euro per la versione Standard e a 15,40 euro per la versione Premium, sempre mensili.

A titolo completamente gratuito, inoltre, ci sono 50 GB di traffico dati che vanno ad aggiungersi a quelli già inclusi nell’offerta Dati Smart: in totale avrete a disposizione ben 100 giga ogni mese.

Una promozione che si rivela molto interessante per coloro che utilizza lo smartphone principalmente per navigare e che hanno bisogno di usare internet alla massima velocità. Con il piano Dati Smart a 10 euro al mese, infatti, avrete 50 GB da poter usare anche sulla rete 5G, in tutta l’Unione Europea e in UK.

I servizi offerti da Microsoft

Grazie alla collaborazione con Microsoft, l’attivazione del bundle prevede la possibilità di accedere a diversi servizi che sono stati pensati per facilitare il lavoro in team e per condividere documenti e messaggi in modo rapido e sicuro.

Andando più nel dettaglio:

posta elettronica Outlook con una casella di posta da 50 GB;

il servizio Share Point che aiuta a gestire in modo più fluido i processi aziendali, grazie alla condivisione di documenti e informazioni e alla possibilità di collaborare su progetti condivisi in un’unica piattaforma;

il servizio Microsoft Bookings, pensato per migliorare la gestione degli appuntamenti;

Microsoft Teams, utile per la gestione delle riunioni aziendali;

il servizio cloud OneDrive con 1 TB di spazio di archiviazione.

Come attivare l’offerta Vodafone Business

Attivare il bundle Dati Smart e Microsoft 365 è possibile mettendosi in contatto con un consulente Vodafone. Ciò vuol dire che vi basta lasciare il vostro recapito sul sito della compagnia per fissare un appuntamento telefonico.

Verrete poi contattati da un professionista del settore che vi illustrerà tutte le caratteristiche e i vantaggi della soluzione promossa da Vodafone Business e procedere con l’attivazione.