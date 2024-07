Lancio del nuovo emporiaSMART.6lite: successore del Bestseller Europeo

L’azienda europea emporia ha lanciato il successore del suo precedente smartphone, che negli ultimi due anni è stato un bestseller

Il nuovo modello, emporiaSMART.6lite, segue l’emporiaSMART.5, che è stato eletto “smartphone senior dell’anno” in Germania per tre anni consecutivi. emporia sta ampliando la sua presenza nel mercato degli smartphone, con una quota di mercato di circa il 66% in Europa, secondo gli ultimi dati GfK.

Innovazioni e caratteristiche del nuovo emporiaSMART.6lite

L’emporiaSMART.6lite non solo è facile da usare, ma offre anche le prestazioni di uno smartphone moderno, con ottime fotocamere, grande sicurezza e altre caratteristiche. Con questo nuovo dispositivo, l’azienda intende espandere la sua gamma per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il nuovo smartphone è progettato per essere compatto e comodo, con la connettività 4G.

Nonostante le dimensioni compatte, lo schermo da 5,45 pollici garantisce una buona leggibilità e usabilità. Il design, l’hardware e il software sono stati sviluppati in Europa, tenendo conto delle esigenze e dei suggerimenti dei clienti raccolti tramite indagini.

Lo SMART.6lite include un sensore per le impronte digitali, essenziale per applicazioni bancarie e transazioni sicure, ed è basato su Android 13, che assicura aggiornamenti di sicurezza a lungo termine. Inoltre, è dotato di un pulsante antipanico, utile per chi vive solo o vuole sentirsi più protetto, che può essere assegnato ad altre funzioni come la torcia o la fotocamera.

La tripla fotocamera principale da 13 MP permette di scattare foto macro, ritratti e notturne con modalità HD e automatica, mentre la fotocamera frontale da 8 MP è ideale per selfie e videochiamate. Il dispositivo viene fornito con la Smartcover interattiva brevettata, che consente di attivare funzioni essenziali anche a telefono chiuso, e una base di ricarica.

Il pacchetto include un manuale di istruzioni completo con QR code per ulteriori informazioni e assistenza. L’emporiaSMART.6lite è disponibile sul sito ufficiale di emporia, su Amazon e presso Esprinet al prezzo consigliato di 249,99€.

