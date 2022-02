KOSPET TANK M1: lo smartwatch rugged indistruttibile

Vi presentiamo in questo articolo KOSPET TANK M1, un smartwatch rugged tecnicamente indistruttibile che vi potrà accompagnare in qualsiasi vostra avventura senza paura. Vediamo i dettagli

Abbiamo spesso parlato di smartphone rugged, ma non si sente molto parlare di smartwatch rugged. Ecco perché oggi vi presentiamo KOSPET TANK M1. Questo orologio smart è certificato per resistere in condizione estreme, sia sopra che sotto la superficie del mare. Resiste infatti alle immersioni, alla polvere e agli urti per accompagnarvi in qualsiasi avventura senza che dobbiate preoccuparvi! Vediamolo più da vicino.

KOSPET TANK M1: lo smartwatch rugged

Questo smartwatch al contrario di molti altri è stato pensato per essere utilizzato in ogni situazione, dal ghiaccio artico al deserto sahariano. KOSPET TANK M1 vanta una certificazione IP69K per le immersioni e può sopportare pressione fino a 5 atmosfere che corrisponde a profondità fino a 50 metri. Si tratta di un dispositivo completamente protetto dalla polvere e anche in grado di resistere ad urti e shock fino a 2 tonnellate.

Ma non si tratta solo di resistere alle immersione e alle vite spericolate. KOSPET TANK M1 si prende anche cura della nostra salute. Abbiamo a disposizione tre sensori: il primo è il sensore di battito cardiaco di sensibilità comparabile con quelli utilizzati da Apple e Huawei. Abbiamo poi un sensore contapassi molto preciso e un sensore per l’ossigenazione del sangue. Questi tre sensori permettono di monitorare l’attività fisica e sportiva, supportati anche da un software ottimizzato ad hoc con circa 20 funzionalità. Abbiamo anche la possibilità di monitorare la pressione sanguigna e la qualità del sonno.

Oltre al monitoraggio della salute e dell’attività fisica, lo smartwatch offre una serie di funzionalità per gestire le notifiche di messaggi e chiamate dello smartphone, ma anche gestire la musica, le foto e visualizzare le previsioni del tempo.

Specifiche tecniche

Lo smartwatch KOSPET TANK M1 utilizza un display TFT da 1,72 pollici e risoluzione 280 x 320 pixel. La batteria da 380 mAh consente un utilizzo di ben 15 giorni senza bisogno di ricaricare, mentre in stand-by l’autonomia può arrivare a 50 giorni. Lo chassis è realizzato in metallo e plastica, con una speciale cover in silicone che lo rende più resistente degli altri modelli sul mercato.

Scendendo più sul lato tecnico, a muovere il tutto abbiamo una CPU RealTek 8762DK con 64KB di RAM e 128 MB di ROM. Lo smartwatch comunica tramite Bluetooth 5.o e può interfacciarsi con tutti i dispositivi Android 5.1, iOS 10.0 o superiori. La dimensioni sono di 54.8 mm x 44.6 mm x 14.8 mm e lunghezza di 265 mm per il cinturino. Il peso netto è di soli 55 grammi.

Si tratta in definitiva di un dispositivo compatto, ma funzionale che non vi abbandonerà mai in nessuna circostanza. Può essere utilizzato anche in piscina o sotto una pioggia scrosciante. Ma non teme nemmeno le botte e le cadute. La durate della batteria inoltre lo rende perfetto per l’utilizzo quotidiano. Questo smartwatch vi potrà accompagnare nelle scalate delle vette più elevate e vi permetterà di controllare le funzionalità principali del vostro smartphone senza doverlo tirare fuori dalle vostre sicure tasche.

KOSPET TANK M1 sarà disponibile all’acquisto su questa pagina dal prossimo 10 febbraio. Inoltre utilizzando il codice sconto “KOSPETTM09” sarà possibile ottenere uno sconto del 10% sul prezzo finale.

Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!