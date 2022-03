iPhone SE 2022: la terza generazione annunciata

Con l’evento streaming andato in onda, Apple ha mostrato la terza generazione di iPhone SE per il 2022. Vediamo assieme le novità

Con l’evento streaming tenutosi ieri, Apple ha annunciato nuovi dispositivi per la famiglia mobile, in particolare la terza generazione per iPhone SE. Il nuovo smartphone monta il processore A15 Bionic andando a sfruttare la potenza del 5G. Scopriamo assieme le sue caratteristiche.

iPhone SE 2022: le caratteristiche

La principale novità di questo smartphone è l’utilizzo del processore A15 Bionic con supporto al 5G, permettendo di sfruttare tutta la potenza dell’ultimo processore di casa Apple. Inoltre è presente una batteria capiente e migliorata, con un’efficienza tale da riprodurre video per 15 ore di fila e riprodurre musica per ben 50 ore, caricando il telefono al 50% con soli 30 minuti grazie all’alimentatore da 20W e grazie anche alla ricarica wireless. Il rating IP67 fornisce protezione da schizzi, gocce e polvere permettendo di restare 30 minuti sott’acqua (ad una profondità massima di 1 metro). Per quanto riguarda l’aspetto estetico è rimasto invariato invece, mantenendo il display da 4.7″ con una risoluzione Retina HD e portando con se il tasto Home con Touch ID. Tutto questo con l’ultima versione di iOS 15 per essere sempre aggiornati.

Scheda tecnica

Display: Retina HD, IPS 4,7″

Retina HD, IPS 4,7″ SoC: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Memoria: 3GB RAM + 64/128/256GB ROM, non espandibile

3GB RAM + 64/128/256GB ROM, non espandibile Fotocamere posteriori : 12MP principale, apertura f/1.8

: 12MP principale, apertura f/1.8 Fotocamere anteriori : 7MP, apertura f/2.1

: 7MP, apertura f/2.1 Sensori: impronte digitali Touch ID, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

impronte digitali Touch ID, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria : ricarica rapida da 20W, ricarica wireless Qi

: ricarica rapida da 20W, ricarica wireless Qi Altro: 5G, IP67, NFC

5G, IP67, NFC Colorazioni: Rosso, Midnight, Starlight

Rosso, Midnight, Starlight Dimensioni e peso : 138,4 x 67,3 x 7,3 (LxAxP); 144g

: 138,4 x 67,3 x 7,3 (LxAxP); 144g Sistema operativo: iOS 15

iPhone SE 2022: disponibilità e prezzi

Il nuovo iPhone sarà disponibile all’acquisto il 18 marzo ma è possibile preordinarlo a partire da venerdì 11 marzo. Le colorazioni disponibili sono tre: Mezzanotte, Galassia e (Product) Red con i seguenti tagli di memoria: 64GB di ROM a 529€, 128GB di ROM a 579€ ed infine 256GB di ROM a 699€.

Acquisterete il nuovo smartphone di casa Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.