iPhone 16: nuovi leak confermano il design ‘verticale’

IPhone 16, design rivoluzionato per i modelli base, con fotocamere verticali e nuovi tasti scorciatoia

Mancano ancora diversi mesi all’annuncio ufficiale, ma la macchina del hype per i nuovi iPhone 16 è già in moto. Se negli ultimi mesi le indiscrezioni si concentravano principalmente sui modelli Pro, ora è il turno dei modelli base, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, di svelare qualche dettaglio interessante.

iPhone 16: gli ultimi leak

Le prime cover realizzate dai produttori di accessori, basandosi su disegni CAD trapelati online, mostrano un design del comparto fotografico completamente rivoluzionato per i due smartphone. Addio all’isola quadrata che ospitava i sensori negli attuali iPhone 15: Apple sembra intenzionata a tornare ad una disposizione verticale, più simile a quella di iPhone X.

I due sensori, uno grandangolare e uno ultra grandangolare, saranno alloggiati in un nuovo modulo a forma di pillola, con il microfono posizionato accanto alle lenti e il flash sulla destra.

Video spaziali per tutti

Questa scelta di design potrebbe essere legata all’introduzione della possibilità di registrare video spaziali anche sui modelli base. Attualmente, questa funzione è riservata solo agli iPhone 15 Pro e Pro Max. La disposizione verticale dei sensori faciliterebbe la ripresa di questo tipo di video, che possono essere riprodotti in modo immersivo su visori come Vision Pro.

iPhone 16: arrivano il tasto azione e il tasto cattura

Oltre al nuovo design del comparto fotografico, i rumor parlano anche dell’introduzione di due nuovi tasti: il tasto azione, già presente sugli iPhone 15 Pro, e il nuovo tasto capacitivo “cattura”. Il tasto azione, posizionato sul lato sinistro del dispositivo, può essere personalizzato per attivare diverse funzioni, come la modalità silenziosa, l’avvio di un’app specifica o l’attivazione di un comando rapido.

Il tasto cattura, invece, dovrebbe essere posizionato lateralmente, al posto dell’antenna 5G mmWave presente sui modelli USA. La sua funzione principale sarà quella di attivare l’acquisizione di immagini o la registrazione di video, con la possibilità di effettuare lo zoom scorrendo il dito sul tasto stesso.

Conclusioni

È importante sottolineare che le informazioni su cui si basano queste cover si riferiscono a modelli di pre-produzione e potrebbero non essere definitive. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Apple per scoprire tutte le novità che ci aspettano con la nuova gamma di iPhone 16.

Che ne pensate dello smartphone Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!