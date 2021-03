iPhone 13: notch più piccola, due nuove colori e display LTPO

Trapelano online nuove indiscrezioni sui prossimi iPhone 13 tra cui l’arrivo di una notch più piccola, due nuove colori e display LTPO 120 Hz

Alla presentazione di iPhone 13 mancano solo pochi mesi. A settembre Apple annuncerà i suoi nuovi top gamma. Anche nel 2021 l’azienda di Cupertino proporrà al pubblico quattro diversi modelli: iPhone 13 mini (5.4”), iPhone 13 (6.1”), iPhone 13 Pro (6.1”) e iPhone 13 Pro Max (6.7”) che andranno a sostituire gli attuali modelli. Nelle ultime giornate sono arrivate nuove informazioni e conferme sui prossimi iPhone 13 tra cui l’arrivo di una notch più piccola, due nuovi colori e display LTPO a 120 Hz.

iPhone 13: notch più piccola e batteria più grande

La notch è ormai diventata l’icona dei nuovi iPhone, così come lo era il vecchio tasto Home. Introdotta nel 2017 con iPhone X, nel corso degli anni le indiscrezioni che parlavano di un suo ridimensionamento si sono rilevate fino ad oggi errate. E anche con l’imminente arrivo di iPhone 13 queste indiscrezioni si fanno sempre più insistenti. Nel corso degli ultimi mesi la notch è stata una degli elementi più discussi. Le indiscrezioni sono di diverso tipo e tutte contrastanti tra di loro. Da una parte vi è chi dubita del suo ridimensionamento, dall’altra chi ritiene che sarà solo più bassa e chi, invece, pensa che sarà più stretta. L’immagine condivisa da MacRumors che mostra i presunti pannelli dei prossimi iPhone 13 sembra confermare la terza versione. La capsula auricolare verrà infatti spostata verso l’alto, in prossimità della cornice superiore, con i sensori del Face ID e la fotocamera anteriore subito sotto. Come mostrato nell’immagine, se questa si rivelerà ufficiate, la notch verrà ridimensionata in egual modo su tutti i modelli. Secondo le indiscrezioni i prossimi iPhone saranno inoltre dotati di una batteria più grande rispetto a quella degli attuali iPhone 12. Ciò porterà un significativo aumento dell’autonomia anche grazie al processore A15.

iPhone 13: display LTPO 120 Hz

L’arrivo della tecnologia LTPO in sostituzione dell’OLED per i pannelli di iPhone 13 era già nell’aria. La conferma arriva direttamente da Samsung, il principale fornitore di display per Apple. Secondo UBI Research l’azienda è pronta ad adattare la sua linea di fornitura di pannelli OLED per Apple a pannelli LTPO entro la prima metà del 2021. L’arrivo della tecnologia LTPO su iPhone porterebbe grossi vantaggi tra cui un minor consumo energetico e il refresh rate variabile. Questo conferma ulteriormente l’arrivo del Pro Motion Display fino a 120 Hz anche su iPhone e dell’Always-on Display. Questa tecnologia potrebbe inoltre abbassare ulteriormente il refresh rate minimo in base alle necessità per prolungare l’autonomia. I Galaxy S21 Ultra e OnePlsu 9 Pro ad esempio sono in grado di ridurre il loro refresh fino a 10 e addirittura 1 Hz per immagini statiche,

Fotocamera e due nuovi colori

Come successo con iPhone 11 Pro nella variante verde notte e iPhone 12 Pro nella variante blu pacifico, anche il prossimo iPhone 13 Pro avrà una colorazione esclusiva a metà tra il bronzo e l’arancione. La tonalità grafite inoltre potrebbe essere rimpiazzata da una variante nero opaca simile alla Black Phantom di Galaxy S21 Ultra. Secondo Weinbach Apple è al lavoro anche su un nuovo trattamento per la cornice in acciaio per renderla meno facile da sporcare.

Sempre Weinbach parla di un minor spessore per il modulo fotocamera. Previsti inoltre l’arrivo di una nuova modalità ritratto basato sulla tecnologia LiDAR che secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare su tutti i modelli e una migliore stabilizzazione durante la registrazione video.

Tutte le informazioni sui prossimi iPhone 13 sono disponibili a questa pagina.