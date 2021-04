iPad Pro: annunciato nuovo modello con chip Apple M1

La multinazionale statutintense ha mostrato ufficialmente il prossimo modello iPad Pro, che si distingue dalle precedenti iterazioni per la presenza del potentissimo chip Apple M1

Il prestante Apple M1 ha trovato dimora anche nei nuovi iPad Pro presentati di recente dall’azienda di Cupertino, che con questa nuova generazione di dispositivi andrà a sfidare in termini di performance i recenti portatili MacBook. Il nuovo tablet con il marchio della mela morsicata però non si limita solo ad un rinnovo del suo cuore pulsante, ma ha subìto modifiche anche sotto il profilo del display, della connettività e del comparto fotografico. Come per le precedenti versioni, saranno disponibili due versioni: un modello con schermo da 12,9″ ed uno con pannello da 11″. Vediamo in dettaglio tutte le migliorie apportate da Apple per entrambe le versioni.

iPad Pro: scheda tecnica

Display (modello 12,9″): Liquid Retina XDR con tecnologia Mini LED e risoluzione di 2732 x 2048p , Ampia gamma cromatica P3, Tecnologia True Tone per ridurre l’affaticamento visivo, Tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo, Rivestimento antiriflesso, Luminosità di picco 1600nit (HDR) ;

con tecnologia e risoluzione di , ; Display (modello 11″): Liquid Retina con tecnologia Mini Led e risoluzione di 2388 x 1688p ;

con tecnologia e risoluzione di ; CPU: SoC Apple M1 CPU 8-core (4 core performance e 4 efficiency core), Neural Engin 16-core ;

; GPU: GPU 8-core ;

; RAM: 8GB/16GB (in base al taglio di memoria ROM che si sceglie);

(in base al taglio di memoria ROM che si sceglie); ROM: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB ;

; fotocamera posteriore: grandangolo da 12MP , f/1.8, ultra grandangolare da 10MP, f/2.4, angolo di campo 125°, obbiettivo a 5 elementi, Flash True Tone, Scanner Lidar, registrazione video sino a 4k a 60 fps ;

, f/1.8, ultra grandangolare da f/2.4, angolo di campo 125°, obbiettivo a 5 elementi, ; fotocamera anteriore: True Depth , ultra grandangolare da 12MP con angolo di campo 122°(f/2.4), supporto Center Stage (inquadratura automatica), registrazione video sino a 1080p ;

, ultra grandangolare da con angolo di campo 122°(f/2.4), supporto (inquadratura automatica), ; connettività: Wi‑Fi 6 (802.11ax); dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz); HT80 con tecnologia MIMO, Bluetooth 5.0 ;

; connettività (versione con modem WWAN): 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79), FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71), TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48), UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), solo dati, chiamate su rete Wi-Fi, eSIM ;

; sensori: FaceID, Giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale ;

; dimensioni (modello da 12,9″): 280,6 x 214,9 x 6,4mm ;

; dimensioni (modello da 11″): 247,6 x 178,5 x 5,9mm ;

; peso (modello da 12,9″): 682g (variante solo Wi-Fi)/ 684g (Wi-Fi + WWAN);

(variante solo Wi-Fi)/ (Wi-Fi + WWAN); peso (modello da 11″): 466g (variante solo Wi-Fi)/ 468g (Wi-Fi + WWAN);

(variante solo Wi-Fi)/ (Wi-Fi + WWAN); colori: argento e grigio siderale ;

; prezzo modello da 12,9″: 1.219€ (preordini aperti dal 30 Aprile e disponibilità fissata per la seconda metà di Maggio);

(preordini aperti dal 30 Aprile e disponibilità fissata per la seconda metà di Maggio); prezzo modello da 11″: 899€ (preordini aperti dal 30 Aprile e disponibilità fissata per la seconda metà di Maggio);

iPad Pro: analisi

Come si legge, gli aggiornamenti apportati sono molteplici, a cominciare proprio dal processore, cavallo di battaglia di questa nuova generazione che fornirà potenza di calcolo per qualsiasi uso, dall’editing video all’elaborazione di fogli di calcolo ad esempio. Apple parla di un incremento delle prestazioni pari al 50% dal lato CPU e di una maggiorazione di potenza del 40% dal lato GPU (si intende rispetto alla CPU e GPU dei precedenti modelli di iPad Pro). La nuova GPU potenziata unita alle memorie flash più veloci forniranno soddisfacenti prestazioni anche nell’uso di applicazioni videoludiche. Gli 8GB ed oltre di memoria RAM (dipendente dalla versione che si sceglie) permetteranno un granitico multitasking in ambito lavorativo. La memoria di archiviazione interna arriverà fino a 2TB (~2048GB) e permetterà di archiviare un quantitativo spropositato di file di diversa natura prima di dover ricorrere eventualmente ai servizi in Cloud.

Display e connettività

Il nuovo display con tecnologia Mini Led fornirà un livello di definizione e luminosità altissimo, senza risultare estremamente energivoro per la batteria, la quale garantirà un elevato numero di ore di utilizzo. Da notare che il pannello montato sui nuovi iPad Pro supporterà la tecnologia ProMotion che consentirà di avere un refresh rate adattivo.

Dal lato connettività l’azienda ha integrato nei suoi nuovi device una porta Thunderbolt e USB4, nonché l’aggiunta di un modem WWAN 5G per la massima velocità di navigazione sul web fuori casa ed il supporto alle eSIM. Parlando infine del comparto fotografico, il nuovo obbiettivo principale da 12MP potrà avvalersi di una nuova funzionalità chiamata Center Stage. Quest’ultima grazie a specifici algoritmi di AI sarà in grado di mantenere sempre l’inquadratura sul soggetto durante, ad esempio, le videochiamate.

Cosa ne pensate della nuova generazione di iPad Pro di Apple? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!