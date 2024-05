iPad Pro 2024 ufficiali: potenza e innovazione senza precedenti

I nuovi iPad Pro 2024 sono qui: chip M4 rivoluzionario, display Tandem OLED, design sottile e intelligenza artificiale

Apple svela i nuovi iPad Pro del 2024, i tablet più potenti e versatili di sempre. Presentati all’evento Let Loose, questi dispositivi di sesta generazione rappresentano un passo avanti significativo in termini di prestazioni, display e design, consolidando il loro ruolo di riferimento assoluto nel panorama dei tablet.

iPad Pro 2024: il chip Apple M4

Al centro dei nuovi iPad Pro pulsa il rivoluzionario chip Apple M4, realizzato con processo produttivo a 3 nm di seconda generazione. Si tratta di una prima assoluta per un iPad Pro, che anticipa addirittura i nuovi Mac. Dotato di una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, il chip M4 offre prestazioni CPU fino al 20% più veloci e prestazioni grafiche fino al 40% superiori rispetto alla generazione precedente. A ciò si aggiunge un nuovo Neural Engine che supporta fino a 38.000 miliardi di operazioni al secondo, ideale per le attività di machine learning e intelligenza artificiale.

Un’esperienza visiva impareggiabile con Tandem OLED

I nuovi iPad Pro ridefiniscono gli standard visivi con l’innovativo display Tandem OLED. Questa tecnologia combina due pannelli OLED per offrire un contrasto migliore, colori più vividi e una luminosità eccezionale, raggiungendo i 1000 nit con picchi di 1600 nit. Per la prima volta, Apple introduce anche l’opzione di un rivestimento antiriflesso con nano texture, disponibile esclusivamente per i modelli da 1TB e 2TB (acquistabile separatamente).

iPad Pro 2024: design sottile e leggero, massima portabilità

I nuovi iPad Pro si distinguono per un design incredibilmente sottile e leggero, posizionandosi tra i dispositivi più sottili mai realizzati da Apple. Lo spessore di soli 5,3 mm per il modello da 11″ e 5,1 mm per quello da 13″ offre una portabilità senza precedenti, rendendoli perfetti per un uso in mobilità.

Intelligenza artificiale al servizio della scansione documenti

Grazie all’intelligenza artificiale e al LiDAR Scanner, i nuovi iPad Pro offrono un sistema di scansione documenti rivoluzionario. Integrato nel sistema operativo, questo sistema garantisce scansioni più nitide e prive di ombre, ottimizzando la leggibilità e l’archiviazione dei documenti.

iPad Pro 2024: software evoluto per creatività senza limiti

Apple ha annunciato anche nuove versioni di Final Cut Pro e Logic Pro dedicate espressamente agli iPad Pro. Questi software sfruttano l’intelligenza artificiale on-device per semplificare operazioni complesse come l’estrazione di voci, strumenti e batteria da una singola traccia audio.

Accessori potenti per un’esperienza completa

I nuovi iPad Pro sono compatibili con la nuova Magic Keyboard, dotata di un trackpad rinnovato per un controllo preciso del cursore, e con la nuova Apple Pencil Pro. Quest’ultima introduce una nuova gesture intuitiva che consente di attivare funzioni premendo e ruotando l’impugnatura della penna.

Disponibilità e prezzi

I nuovi iPad Pro possono essere preordinati da oggi e saranno disponibili dalla prossima settimana ai seguenti prezzi:

iPad Pro 11″ : a partire da 1.219€

: a partire da 1.219€ iPad Pro 12,9″: a partire da 1.569€

Con i nuovi iPad Pro 2024, Apple alza ancora una volta l’asticella dell’innovazione nel mondo dei tablet. Grazie al chip M4 rivoluzionario, al display Tandem OLED, al design sottile e leggero, al sistema di scansione documenti potenziato e al software evoluto, questi dispositivi rappresentano la scelta ideale per professionisti e creativi che cercano il massimo in termini di prestazioni, versatilità e portabilità.

