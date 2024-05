iPad Air 2024: due nuovi formati per un tablet ancora più versatile

I nuovi iPad Air 2024 sono disponibili in due formati: 11 pollici e 13 pollici. Dotati di chip M2, display Liquid Retina e fotocamere potenti

Apple ha svelato i nuovi iPad Air durante l’evento “Let Loose”, segnando un passo importante per questa linea di tablet. Per la prima volta dal suo lancio, avvenuto ormai cinque generazioni fa, l’iPad Air è ora disponibile in due dimensioni: 11 pollici e 13 pollici.

iPad Air 2024: due opzioni per soddisfare ogni esigenza

Che siate amanti della portabilità o che cerchiate un tablet con un display più ampio per godervi al meglio i vostri contenuti multimediali, il nuovo iPad Air ha la dimensione perfetta per voi. Il modello da 11 pollici mantiene la compattezza che lo ha reso così apprezzato, mentre la versione da 13 pollici offre il 30% di schermo in più, ideale per chi lavora con app creative, guarda film e serie TV o gioca ai videogiochi.

Potenza da vendere

Entrambi i nuovi iPad Air sono dotati del potente chip M2, che garantisce prestazioni del 50% superiori rispetto all’iPad Air M1 e del 300% rispetto all’iPad Air con A12 Bionic. Questo significa che potrete gestire senza problemi anche le attività più impegnative, come l’editing di foto e video, la creazione di presentazioni o il multitasking con più app aperte contemporaneamente.

iPad Air 2024: display Liquid Retina e True Tone

Sia il modello da 11 pollici che quello da 13 pollici sono dotati di un bellissimo display Liquid Retina con tecnologia True Tone. Questo significa che potrete godervi immagini vivide e colori brillanti, con regolazioni automatiche in base alla luce ambientale per un’esperienza visiva sempre confortevole.

Fotocamere per ogni occasione

I nuovi iPad Air sono dotati di una fotocamera anteriore da 12MP posizionata sul lato lungo, ideale per le videochiamate grazie alla funzione Center Stage che mantiene automaticamente il soggetto inquadrato al centro. La fotocamera posteriore è anch’essa da 12MP e può registrare video fino a 4K, con supporto per lo slow motion a 240fps.

Come da tradizione, i nuovi iPad Air sono compatibili con Apple Pencil, sia la prima generazione che la nuova Apple Pencil Pro, per disegnare, prendere appunti e annotare i vostri PDF. Inoltre, è possibile collegare la Magic Keyboard per trasformare il vostro iPad Air in un vero e proprio computer portatile.

Disponibilità e prezzi

I nuovi iPad Air sono disponibili in cinque colori: Argento, Grigio Siderale, Rosa, Luce Stellare e Blu. I prezzi partono da 719€ per il modello da 10.9 pollici Wi-Fi e da 969€ per il modello da 13 pollici Wi-Fi. Le versioni Cellular hanno un costo di partenza di 889€ e 1.139€, rispettivamente.

In conclusione, i nuovi iPad Air rappresentano un aggiornamento significativo rispetto alla generazione precedente, offrendo prestazioni più elevate, un display più grande (per il modello da 13 pollici) e una maggiore versatilità. Con due formati tra cui scegliere e una dotazione completa di funzioni, l’iPad Air è il tablet ideale per studenti, professionisti e creativi di ogni tipo.

