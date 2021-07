imoo, marchio leader mondiale nel mercato degli smartwatch per bambini, ha appena annunciato il suo nuovo dispositivo Watch Phone Z1

Con un’enfasi sulla sicurezza, la tecnologia indossabile IoT promuove la libertà e l’indipendenza dei bambini mentre permette ai genitori di tenere traccia dei loro figli.

Questo quello che il produttore imoo ha deciso di realizzare con il suo nuovo Watch Phone Z1. Attraverso una suite di funzioni divertenti e innovative integrate, genitori e figli possono godere di funzioni come la videochiamata, la messaggistica audio, il monitoraggio della posizione, la condivisione di foto e molto altro ancora. L’imoo Watch Phone Z1 sarà disponibile a partire dal 26 luglio. L’offerta speciale inizia dal 26 luglio all’11 agosto con un prezzo scontato a partire da 99 euro. Vediamo tutti i dettagli.

imoo Watch Phone Z1: uno smartwatch pensato per bambini

Un obiettivo importante di imoo Watch Phone Z1 è la sua capacità di fornire una comunicazione facile e accessibile per i bambini. Questo si ottiene con una matura rete 4G ad alta velocità che include 4 modalità e 13 bande di frequenza per garantire che ogni comunicazione in corso sia veloce e stabile. Non solo i genitori possono avere una videochiamata HD in tempo reale con il loro bambino, sapendo dove si trova, ma possono anche riconoscere chiaramente l’ambiente circostante con solo pochi semplici tocchi per iniziare la chiamata. Le funzioni di chat dell’app imoo includono privacy e sicurezza per rendere la comunicazione sicura e più coinvolgente per i bambini quando sono connessi alla rete in qualsiasi momento.

Con una costruzione testata per la sicurezza e la qualità assicurata, l’imoo Watch Phone Z1 adotta materiali per la cura della pelle e contro le radiazioni per evitare qualsiasi problema di salute. Dopo molti cicli di test rigorosi, l’imoo Watch Phone Z1 soddisfa anche gli standard di sicurezza del prodotto e di sicurezza dei dati con la certificazione di sicurezza tedesca “TüV SüD WT-Mark”.

Grazie poi al GPS avanzato e ai suoi servizi di localizzazione conformi al GDPR con un’affidabile connessione dati 4G LTE, Z1 tiene sempre aggiornati i genitori con la localizzazione GPS per fargli sapere dove si trovano i loro figli attraverso la precisa funzionalità di tracciamento sui propri dispositivi Android o iOS anche senza bisogno di una videochiamata.

La configurazione della fotocamera frontale offre videochiamate HD di alta qualità sia tramite WiFi che 4G in qualsiasi momento. La fotocamera grandangolare da 2MP da 79° e, f/2.4 supporta l’autofocus veloce, producendo video e immagini di alta qualità con 2 modalità, Ultra HD e HD. È una grande opportunità per catturare la tua relazione mentre ti fai un selfie per entrare in un’avventura con la condivisione delle foto tra amici

Considerando la salute per gli occhi, Z1 utilizza TFT e Super Retina Display, offrendo una risoluzione più raffinata con colori più ricchi e accurati che è più amichevole per gli occhi dei bambini. Dotato inoltre di protezione dai danni dell’acqua IPX8. Il suo guscio esterno poi è resistente all’acqua protegge completamente l’interno del dispositivo con un impressionante grado di resistenza all’acqua IPX8 insieme a una protezione anticaduta. I genitori possono far concentrare i bambini sull’ora di studio semplicemente impostando un programma designato attraverso l’app imoo per limitare l’uso durante gli orari designati, assicurandosi che i loro figli non si distraggano in classe. Infine possiede una capacità di 740 mAH con una singola carica può durare fino a 2-3 giorni e triangola anche la posizione utilizzando il GPS, le reti cellulari e gli hotspot Wi-Fi per il posizionamento più preciso.

Disponibile in Europa per l'acquisto a partire dal 26 luglio, l'offerta speciale inizia dal 26 luglio all'11 agosto con un prezzo scontato a partire da 99 euro.