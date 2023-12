Uno dei racconti più celebri di Lovecraft sta per diventare un film, si tratta de Il richiamo di Cthulhu, ad occuparsene James Wan

Un nuovo adattamento cinematografico è in arrivo e gli amanti degli horror ne saranno ben lieti. Il richiamo di Cthulhu di H.P. Lovecraft avrà infatti una versione cinematografica tutta sua. Ad occuparsene James Wan, già regista di Aquaman, The Conjuring e Insidious. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno da Deadline, che ha riportato la news sostenendo come il regista stia lavorato al progetto già da molto tempo. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Il nuovo adattamento | Il richiamo di Cthulhu: il racconto di Lovecraft diventa un film

Wan ha infatti confessato quanto sia interessato ad adattare questa opera, tanto da trattarsi di uno di quei progetti che ha sempre sognato realizzare. Ma cosa dobbiamo aspettarci di vedere in questa nuova trasposizione? Il richiamo di Cthulhu ha una lunghissima storia alle spalle. Si tratta infatti di uno dei romanzi più celebri, scritti da H.P. Lovecraft. Nato nell’estate del 1926, il racconto è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Weird Tales, nel febbraio 1928. La storia, originariamente composta da tre parti, segue le vicende di Francis Wayland Thurston, un accademico che ritrova alcuni diari e documenti appartenuti al suo defunto prozio, George Gammell Angell. Leggendo quei resoconti, l’uomo si ritroverà ad indagare su una setta, coinvolta nella venerazione del mostro primordiale Cthulhu.

Altri progetti

Il richiamo di Cthulhu non è l’unico lavoro annunciato da Deadline. Sono stati infatti presentati anche altri progetti cinematografici, destinati a diventare videogiochi. Tra questi non possiamo non citare The Garfield Movie e Memory Lost in Space. A questi si aggiunge appunto Il richiamo di Cthulhu , il cui annuncio di creazione di un videogioco, ha svelato anche l’imminente adattamento cinematografico. Non ci resta che attendere l’uscita di questa nuova fatica di James Wan, nella speranza che possa trattarsi di un nuovo capitolo ricco di suspense e vere tinte horror.