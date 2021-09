iiiF150 R2022: una smartphone rugged con visione notturna

In questo articolo vi presentiamo iiiF150 R2022, uno smartphone rugged in grado di resistere in condizioni estreme, dotato anche di visione notturna e di un design davvero peculiare. Vediamo tutti i dettagli

Molti smartphone moderni puntano tutto nel ridurre gli ingombri riducendo le cornici e a volte limitando la resistenza dei dispositivi. Non è il caso di iiiF150 R2022 che invece è uno smartphone tra i più solidi sul mercato, ma che come vedremo nel seguito, non rinuncia a prestazioni e design. iiiF150 è una azienda fondata nel 2020 da un gruppo di appassionati di sport cresciuti all’interno di OXO Techonologies. L’obiettivo era quello di creare uno smartphone adatto ad essere utilizzato dagli appassionati di sport outdoor ed estremi senza paure e senza rinunciare ad un prodotto di qualità ovviamente. Ecco che così nasce iiiF150 R2022.

iiiF150 R2022: il rugged smartphone top di gamma

Prima di tutto l’azienda si è concentrata sul design, creando un prodotto bello e funzionale grazie al caratteristico design ottagonale che non solo lo rende riconoscibile, ma anche ergonomico da tenere in mano. Veniamo però alle specifiche. Il display è da vero top di gamma con una diagonale di 6,78 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90 Hz. Grazie al display, iiiF150 R2022 può agevolmente far girare giochi e riprodurre filmati. Lo schermo è protetto da 1.1 mm di Gorilla Glass e può resistere ad un impatto di 1.8 J.

La fotocamera ha tre sensori, quello principale 64 MP per scattare foto e video ad alta risoluzione. Invece il secondo sensore è da 20 MP ed è dotato di visione notturna per scattare foto perfette anche in condizioni di luminosità molto critiche o anche semplicemente per muoversi in zone poche illuminate, ad esempio quando si va in campeggio. Il terzo sensore è da 2 MP con ottica macro. Oltre alla visione notturna abbiamo l’HDR e video slow motion.

Il cuore pulsante di iiiF150 R2022 è un SoC Mediatek G95 (2x Cortex-A76 @2.05 GHz + 6x Cortex-A55@2GHz) con GPU ARM Mali-G76 MC4. Inoltre troviamo 8 GB di RAM e ben 128 GB di storage di massa. Specifiche di tutto rispetto che non temono nessuna applicazione. Inoltre la batteria da ben 8300 mAh non vi lascerà certo senza energia a fine della giornata. La connettività è basato sulla connessione 4G con una ottima ricezione per evitare di perdere la rete anche in luoghi impervi dove la copertura è scarsa.

Uno smartphone indistruttibile

iiiF150 R2022 è stato pensato per resistere a qualsiasi stress. La certificazione IP69 garantisce protezione da immersioni fino a 1.5 metri della durata di 8 ore, prestazioni 4 volte superiori agli standard attuali. Inoltre può resistere anche ad immersioni di 4 ore fino a 3 metri. Lo sblocco tramite impronta digitale, implementato per una maggiore sicurezza, è stato testato per resistere fino a 100.00 cicli. Inoltre è stato sottoposta a 8000 cicli di sforzo contro la piegatura e 20.000 test di caduta da 1.5 metri. Anche le temperature estreme non spaventano iiiF150 R2022 che variano tra -20 °C e 70 gradi.

Prezzo

Sicuramente il punto forte di iiiF150 R2022 è il prezzo, di soli 199 dollari. Per una smartphone con specifiche da top di gamma è una resistenza da carro armato, è davvero un prezzo più che onesto! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!