Huawei Week: tornano le offerte incredibili su Huawei Store!

Torna la Huawei Week fino al 31 gennaio, dove si potranno ottenere coupon fino a 150€ per sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti

Siete alla ricerca di uno smartwatch sportivo, di un nuovo laptop, di uno smartphone ricco di funzionalità, di un tablet o di auricolari dal suono cristallino? Fino al 31 gennaio Huawei celebra la HUAWEI Week con promozioni speciali per tutti i device dell’ecosistema. Da non perdere i coupon che danno accesso a uno sconto dal valore di 20 euro per acquisti superiori a 200 euro, da 60 euro per acquisti superiori a 500 euro, e persino da 150 euro per acquisti superiori a 1.000 euro. Si ha così l’opportunità di acquistare il proprio device Huawei preferito a un prezzo mai visto prima.

Ad esempio, con il coupon da 20 euro, gli appassionati di sport alla ricerca di uno smartwatch pratico ed elegante allo stesso tempo potranno acquistare HUAWEI Watch GT 3 nella variante Gold al prezzo di 279,00 euro anziché 299,00 eur0, oppure, chi desidera l’ultimo modello top di gamma di auricolari true wireless con cancellazione del rumore, HUAWEI Freebuds Pro 2 nell’elegante colorazione Silver a 179,90 euro invece di 199,90 euro.

Huawei Week: offerte e coupon

Per una fascia di acquisto pari o superiore a 500 euro, Huawei consiglia di utilizzare il coupon da 60 euro per prodotti quali il tablet HUAWEI MatePad Pro 2 12.6 (valore commerciale di 799,90 euro), pensato per migliorare la propria produttività, grazie anche a modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente, oppure il monitor wireless ad alta fedeltà cromatica HUAWEI MateView (valore commerciale di 699,00 euro).

Nel caso di un acquisto importante da 1.000 euro o più, per un regalo che deve lasciare il segno o la necessità di un device da utilizzare per il proprio lavoro, il coupon da 150 euro è perfetto per non lasciarsi scappare l’ultimo flaghisp della serie Mate, HUAWEI Mate 50 Pro, il primo smartphone con fotocamera XMAGE con apertura focale ultra-ampia attualmente disponibile sul mercato, a 1.049,99 euro anziché 1.199,90 euro oppure HUAWEI MateBook X Pro, il pc ultra sottile e ultra potente con tecnologia Super Device che permette la connessione tra diversi dispositivi Huawei, a 2.049 euro invece di 2.199,00 euro.

Huawei Week: le migliori offerte

Fino al 31 gennaio sono disponibili in promozione numerose novità Huawei. Tra i prodotti del 2022 più apprezzati c’è HUAWEI MatePad Paper, il primo tablet E Ink di Huawei per un’esperienza di scrittura e lettura proprio come sulla carta con certificazione TÜV Rheinland Paper Like Display, in sconto a 479,90 euro (anziché 499,90 euro) con codice coupon A20EUR0; con l’aggiunta di soli 9,90 euro in più, è possibile ottenere gli auricolari bluetooth true wireless HUAWEI FreeBuds SE (dal valore commerciale di 49,90 euro).

Per i professionisti e i creativi che necessitano di un device potente per lavorare senza problemi anche in movimento, HUAWEI MateBook 16s (versione Intel® Core™ i9-12900H con 16GB+1TB) è in offerta con il 16% di sconto a 1.599,99 euro. Sia a un graphic designer che deve lavorare sulle luci e ombre di un’immagine HD, sia a un impiegato d’ufficio che esamina grafici ricchi di colori, il livello di dettagli su questo laptop, il più potente della linea MateBook, assicura una visualizzazione confortevole.

