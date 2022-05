Huawei Watch GT 3 Pro: il nuovo componente della famiglia GT

È stato presentato il nuovo Huawei Watch GT 3 Pro, presentando due modelli con infinite possibilità di utilizzo. Vediamolo assieme

Huawei Consumer Business Group (CBG), azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia l’ultimo prodotto dell’acclamata serie HUAWEI Watch GT: HUAWEI Watch GT 3 Pro. Disponibile nelle versioni in titanio e ceramica, l’ultimo smartwatch di punta di Huawei presenta un design dell’interfaccia completamente nuovo, materiali premium come il vetro zaffiro, un grande schermo ultra-nitido e una serie di raffinate watchfaces tra cui scegliere.

“Da sempre Huawei è interessata al tema Health e Fitness e oggi, con il lancio di quattro nuovi device di questa categoria e un significativo update della nostra app HUAWEI Health, facciamo un entusiasmante passo avanti. Forti di una consolidata eredità in ricerca e sviluppo e insieme all’Health Lab all’avanguardia, miriamo a fornire una suite di wearable per le persone che desiderano vivere una vita sana, sempre con stile”

— dichiara WilliamTian, Presidente di Western Europe Consumer Business di Huawei.

Huawei Watch GT 3 Pro: il benessere fisico

HUAWEI Watch GT 3 Pro semplifica l’approccio al mantenimento di uno stile di vita sano grazie alla tecnologia di monitoraggio dati TruSeen 5.0+ che permette una misurazione ancora più accurata delle condizioni di salute fisica e mentale grazie all’analisi di numerosi parametri.

Inoltre, lo smartwatch porta le abilità sportive al livello successivo, con nuove modalità di allenamento professionale come la modalità immersion in apnea fino a 30 metri, oltre a più di 100 altri sport, per un’esperienza di allenamento per tutti i gusti. Disponibili anche piani di corsa personalizzati e il posizionamento GNSS Dual-Band Five-System per dati di localizzazione geografica mentre si corre ancora più accurati, un vantaggio per tutti i corridori.

“Il mercato dei wearable è in continua crescita e dimostra l’interesse e l‘attenzione verso device che possano portare un reale beneficio nella vita di tutti i giorni. Siamo entusiasti di proporre un nuovo modello che va ad arricchire la linea di smartwatch Watch GT. Con il lancio del Huawei GT 3 Pro abbiamo perfezionato funzionalità già esistenti e ne abbiamo aggiunte di nuove pensando a chi è appassionato di sport e non solo. Un monitoraggio accurato del proprio benessere nei diversi momenti della giornata e uno stimolo a migliorare le proprie abitudini sono elementi importanti per tutti. Abbiamo a cuore la salute dei nostri utenti e con questo nuovo dispositivo possiamo offrire un ulteriore contributo rispetto a quanto fatto fino ad ora”.

— afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Una ricca eredità sportiva

La serie HUAWEI Watch GT si ispira all’industria automobilistica e prende il nome dalla station wagon ad alte prestazioni ma lussuosa “Grand Tourer” o “Gran Turismo“. La GT è stata una delle prime auto sportive ad alte prestazioni, alta affidabilità e alta potenza ed è diventata sinonimo di glamour, avventura e resistenza. La serie HUAWEI Watch GT ha usato quest’associazione per il nuovo smartwatch che possiede le stesse qualità innovative e durature della sua omonima automobile.

Il primo dispositivo della serie ha avuto un seguito notevole quando è stato lanciato nel 2018. Con due settimane di durata della batteria, la guida scientifica agli esercizi e le capacità di monitoraggio professionale della salute, ha rivoluzionato il mercato ed è diventato il dispositivo indispensabile per chiunque volesse monitorare la propria salute.

Le ultime generazioni dell’orologio presentano nuove funzioni innovative, modalità di allenamento dedicate e un monitoraggio della salute ancora più preciso. Il design è stato perfezionato nel corso degli anni per avere uno smartwatch tanto lussuoso da guardare quanto da usare.

E ora, la nuova generazione arriva con due nuovi modelli: HUAWEI Watch GT 3 Pro Titanium Edition e HUAWEI Watch GT 3 Pro Ceramic Edition. Entrambi i prodotti colpiscono, ma ognuno ha il proprio design distintivo.

Sir Mo Farah, quattro volte medaglia d’oro olimpica e ambassador di Huawei per la categoria dei wearable, commenta:

“Per un atleta professionista, la tecnologia è essenziale per pianificare un programma di allenamento. Il nuovo HUAWEI Watch GT3 Pro è perfetto per me perché offre tutte le funzioni di cui ho bisogno per monitorare con precisione le mie corse; non solo, fornisce anche informazioni sul sonno, sulla frequenza cardiaca e sull’attività quotidiana. Sebbene la tecnologia Huawei non si veda perché è all’interno del sistema hardware, lo smartwatch ha anche un bel design e non vedo l’ora di indossarlo durante gli allenamenti in vista delle mie prossime corse di quest’anno”.

HUAWEI Watch GT 3 Pro Titanium Edition: l’arte in ogni centimetro

Il design di HUAWEI Watch GT 3 Pro Titanium Edition combina il concetto di futurismo del XIX secolo con la modernità dell’avanguardia, aggiungendo dettagli al design rispetto alla generazione precedente della serie.

È dotato di un display AMOLED a colori ad alta definizione da 1,43 pollici. La superficie più grande e la risoluzione ad alta definizione 466×466 offrono ancora più chiarezza rispetto alle versioni precedenti in modo che tutti i dati possano essere letti in un istante.

La qualità dei materiali dell’orologio è chiara fin dal primo sguardo. La cassa in titanio, robusta ma leggera, è progettata per resistere alla prova del tempo ed è stata lucidata da maestri artigiani per una finitura tridimensionale. Il display è realizzato in vetro zaffiro, un materiale duro come un diamante. Inoltre, i materiali sono in grado di percepire anche i minimi cambiamenti della temperatura corporea. Il retro in ceramica high-tech viene sottoposto a più di 60 processi per passare dalla polvere di ceramica di zirconi al prodotto finito.

La costante ricerca di Huawei con l’obiettivo di offrire una migliore esperienza utente ha reso lo smartwatch ancora più comodo da indossare rispetto ai suoi predecessori, con uno spessore complessivo ridotto di 0,5mm rispetto al HUAWEI Watch GT 2 Pro che offre qualità e comfort senza precedenti.

HUAWEI Watch GT 3 Pro Titanium Edition ha una corona rotante 3D tattile che ricorda lo stile di un orologio tradizionale. Permette all’utente di ingrandire, ridurre e scorrere attraverso diverse interfacce o regolare le impostazioni, il tutto attraverso il clic e la rotazione della corona. Oltre alla bellezza del design omogeneo senza soluzione di continuità, le funzioni più importanti per il monitoraggio della salute sono subito disponibili grazie al pulsante posizionato sulla corona.

HUAWEI Watch GT 3 Pro Ceramic Edition: esplorare l’estetica della tecnologia

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition trae ispirazione dall’incontro di influenze orientali e occidentali ed è progettato per essere un perfetto equilibrio tra tecnologia e arte.

Questa fusione di Oriente e Occidente si traduce in un design elegante, con la semplicità della ceramica che completa il fascino del metallo. Un’altra ispirazione è stata il capolavoro di Botticelli, La nascita di Venere, evidente nella lunetta in oro e argento con motivo a conchiglia e 24 disegni a onda che lo elevano da orologio a opera d’arte.

Il quadrante a fiori di HUAWEI Watch GT 3 Pro Ceramic Edition cambia forma con il passare delle ore, per un dettaglio affascinante che simboleggia il passare del tempo. Oltre ad essere bella, la ceramica high-tech è altamente resistente alla corrosione e al calore.

Come la Titanium Edition, la Ceramic Edition ha una lente in vetro zaffiro incredibilmente dura che la rende altamente resistente ai graffi e agli urti. Il vetro zaffiro è presente anche nel sensore posteriore in ceramica per una migliore penetrazione della luce e un accurato monitoraggio della frequenza cardiaca, con materiali skin-friendly che permettono il rilevamento automatico di qualsiasi cambiamento di temperatura. Inoltre è presente una corona rotante 3D, perfettamente adattata allo stile femminile ed elegante della Ceramic Edition.

HUAWEI Watch GT 3 Pro Ceramic Edition è disponibile con una serie di watchfaces e viene fornito con un display AMOLED HD da 1,32 pollici a colori con risoluzione 466X466 HD offrendo un’impeccabile qualità d’immagine.

HUAWEI Watch GT 3 Pro Ceramic Edition è indiscutibilmente bello, ma è anche molto di più. La Ceramic Edition è stata progettata con precisione per un monitoraggio ottimale della salute e delle prestazioni sportive, ispirato dall’insaziabile spirito di avventura della linea.

Ridefinizione dell’allenamento professionale

HUAWEI Watch GT 3 Pro eredita il DNA sportivo della serie GT, ma con capacità hardware e software aggiornate e modalità sportive ancora più complete. Ha un sistema GNSS integrato a cinque sistemi dual-band e dispone di cinque sistemi satellitari principali: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, che coprono l’intera cassa, con eccellenti prestazioni anti-interferenza, riducendo al minimo la probabilità di qualsiasi errore.

Lo sport è un’attività sociale e HUAWEI Watch GT 3 Pro permette agli utenti di condividere i loro allenamenti con gli amici e invitarli a partecipare. Ovunque ti porti l’allenamento, l’orologio può stare al passo, con la navigazione offline e la Route Back Navigation per aiutarti a trovare la strada.

Tuffati in un futuro resistente all’acqua

Una delle nuove feature più interessanti di HUAWEI Watch GT 3 Pro è la sua maggiore resistenza all’acqua. Dopo 200 cicli di test della pressione dell’acqua, è conforme allo standard ingegneristico EN 13319 e raggiunge prestazioni innovative di resistenza all’acqua a livello di immersion in apnea, che possono supportare immersion in apnea fino a 30 metri di profondità.

La nuova modalità di immersion in apnea fornisce informazioni in tempo reale sull’attività e può essere utile per chiunque si eserciti con l’apnea. La funzione di allenamento in apnea, con tabelle personalizzabili, aiuta come un assistente personale per migliorare la capacità di trattenere il respiro.

Il tuo nuovo indispensabile compagno di allenamento

Tra le oltre 100 modalità di allenamento c’è la funzione di pianificazione intelligente della corsa. Aiuta a creare un piano di corsa personalizzato basato sulla storia fisica e di corsa di un individuo, combinato con gli obiettivi di performance. Valuta dati come il ritmo, la frequenza cardiaca, la distanza e altro ancora per offrire consigli professionali che si aggiornano attività dopo attività. È possibile sincronizzare questi dati con altri dispositivi compatibili, tra cui oltre 60 app di allenamento da tutto il mondo, come Runtastic e Komoot, il che lo rende il compagno perfetto per l’allenamento.

Altre modalità di allenamento vanno dal golf allo sci di fondo all’allenamento libero, quindi HUAWEI Watch GT 3 Pro tiene sempre il passo. C’è un ampio spazio di archiviazione oltre alla riproduzione di musica Bluetooth in modo da poter ascoltare la propria playlist di allenamento sempre e ovunque.

HUAWEI Watch GT 3 Pro ha una serie di altre funzioni dedicate alla salute per aiutare a monitorare il proprio benessere generale. È possibile impostare sfide di salute, tenere traccia del sonno e dell’assunzione di acqua, impostare promemoria per l’assunzione di farmaci e altro ancora.

L’assistente personale al tuo polso

Con lo smartwatch si possono avere molte app a portata di polso, così da divertirsi nell’allenamento, nel gioco, nell’intrattenimento e in altre situazioni. HUAWEI Watch GT 3 Pro è dotato di tecnologia distribuita HarmonyOS, con la sua garanzia di esperienza smart in tutte le esigenze quotidiane.

La serie HUAWEI Watch GT 3 Pro eredita la lunga durata della batteria della serie HUAWEI Watch GT garantendo a HUAWEI Watch GT 3 Pro Titanium Edition 14 giorni di autonomia (o 8 giorni in scenari di utilizzointenso), mentre a HUAWEI Watch GT 3 Pro Ceramic Edition 7 giorni di batteria (o 4 giorni con utilizzo intenso). La ricarica wireless, e una velocità di ricarica più veloce del 30% rispetto al Watch GT 2 Pro, rendono facile e veloce la ricarica quando si è in movimento.

Prezzi, disponibilità e promozioni

Fino al 26 giugno, HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90€ nelle versioni con il cinturino in fluoro elastomero nero e con cinturino grigio in pelle.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm nella versione in titanio è in promozione a 499,90€.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm è disponibile al prezzo di 499,90€ nella versione con il cinturino in pelle bianca e nella versione con il cinturino in ceramica a 599,90€. Inoltre, per entrambi i modelli si ottengono in regalo gli auricolari a forma di rossetto HUAWEI FreeBuds Lipstick.

Con l’acquisto di tutte le versioni si ottengono:

70€ di sconto sull’acquisto di un HUAWEI WATCH GT 3 Pro inserendo in fase di acquisto il codice AHWHealth.

di sull’acquisto di un inserendo in fase di acquisto il codice AHWHealth. Ulteriore cinturino

Estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno

Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi. Oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni Huawei, l’e-commerce del brand permette agli utenti di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.



Inoltre, per chiunque non fosse soddisfatto del proprio acquisto, su Huawei Store è possibile gestire gratuitamente il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto. Tutti i clienti Huawei possono inoltre beneficiare del servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21 (festivi esclusi) e accessibile da Huawei Store, dall’app My Huawei o dal numero verde 800-191435. In aggiunta, i clienti che preferiscono ricevere assistenza direttamente a casa, possono richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, sempre tramite le funzionalità dell’app My Huawei o dal sito, da cui è possibile monitorare lo stato di avanzamento del servizio di riparazione.

Cosa ne pensate del nuovo smartwatch di Huawei? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.